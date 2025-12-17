Ricardo Arjona en enero y febrero del 2026: Las fechas de sus primeros shows en Estados Unidos

El pasado domingo 14 de diciembre, el músico y cantautor guatemalteco Ricardo Arjona cerró con broche de oro su primera residencia en la tierra que lo vio nacer, al culminar sus presentaciones en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Ahora se prepara para el 2026, un año cargado de conciertos en varios países, incluidos EE. UU.

Ricardo Arjona conquistó a miles de guatemaltecos en el inicio oficial de su gira Lo que el Seco no dijo, donde el cantautor nacido en Jocotenango, Sacatepéquez, se lució con un estilo musical que abarcó desde baladas hasta pop latino y rock, al combinar sus canciones más recientes con sus clásicos, para satisfacer a los grandes y a los chicos.

No obstante, tras una residencia en la Ciudad de Guatemala que comenzó el pasado viernes 31 de octubre, el artista nacional de 61 años está listo para tomar un merecido descanso y prepararse para el inicio de su gira internacional del 2026, que tendrá como eje a Estados Unidos, donde miles de sus seguidores esperan verlo por primera vez.

“Las cosas que se escriben, hay que salirlas a gritar. Poniendo las canciones en la maleta, pactando la cita, soñando con el momento. Nos vemos pronto, mis hermanos. Porque somos un poco el país que dejaron y el amigo que abraza y celebra el reencuentro”, escribió Arjona en sus redes sociales al anunciar su llegada a los Estados Unidos.

Ricardo Arjona en los Estados Unidos

Enero

Ricardo Arjona tendrá solamente una presentación en enero, su primer concierto del 2026, que se llevará a cabo el viernes 30 en la ciudad de Chicago, Illinois, donde actuará en el Allstate Arena, un estadio deportivo con capacidad para 18 mil 500 espectadores. Los precios de las entradas van desde US$70 (Q535) hasta US$795 (Q6 mil).

Febrero

Las presentaciones de Ricardo Arjona en febrero comenzarán en la ciudad estadounidense de Charlotte, Carolina del Norte, donde actuará el martes 3 en el Spectrum Center, un pabellón deportivo con capacidad para 19 mil personas. Para este concierto, los precios de los boletos van desde US$80 (Q615) hasta los US$635 (Q4 mil 860).

Esa misma semana, el próximo viernes 6 de febrero, Ricardo Arjona viajará a la ciudad de Hartford, en Connecticut, donde actuará en el PeoplesBank Arena, un complejo deportivo y de convenciones con capacidad para 16 mil 294 personas. Para este concierto, los precios de las entradas van desde US$75 (Q570) hasta US$500 (Q3 mil 800).

Un día después, el sábado 7 de febrero, el cantautor guatemalteco se presentará en la isla de Long Island, en lo que será la primera de tres presentaciones en el estado de Nueva York. El recinto multiusos UBS Arena recibirá a 18 mil 500 personas, que deberán pagar sus entradas, valoradas entre US$200 (Q1 mil 530) y US$400 (Q3 mil 65).

Más conciertos en febrero: