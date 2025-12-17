¿Por qué el médico vinculado a la muerte de Matthew Perry no fue a prisión? La razón del juez

Durante la tarde del pasado martes 16 de diciembre, uno de los médicos vinculados con el caso de la muerte del actor estadounidense Matthew Perry fue sentenciado a 8 meses de arresto domiciliario, tras declararse culpable de conspirar para distribuir ketamina, sustancia que causó el fallecimiento de la estrella de Friends a finales del 2023.

Conforme a lo expuesto por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la jueza federal Sherilyn Peace Garnett sentenció al médico Mark Chávez a ocho meses de arresto domiciliario y le ordenó cumplir más de 300 horas de servicio comunitario, por la muerte del actor y escritor conocido por interpretar al personaje de Chandler Bing.

Chávez, uno de los 5 vinculados con el caso por la muerte del actor, se declaró culpable en octubre del 2024 de un cargo de conspiración para distribuir ketamina, al admitir que obtuvo la sustancia de forma fraudulenta y la vendió al médico Salvador Plasencia, quien posteriormente se la entregó a Perry antes de que falleciera por sobredosis.

Asimismo, la Fiscalía de los Estados Unidos aseguró públicamente que Salvador Plasencia contactó a Chávez para que este obtuviera ketamina a través de la clínica que el médico tenía en la ciudad de San Diego, California, unos días antes de que Perry fuera hallado inconsciente en un jacuzzi de su residencia de Los Ángeles, a los 54 años.

¿Por qué Mark Chávez no fue enviado a prisión?

Según la jueza federal Sherilyn Garnett, Matthew Perry fue hallado inconsciente el sábado 28 de octubre del 2023 en un jacuzzi de su residencia de Los Ángeles, por lo que el informe de la autopsia reveló que falleció a causa de los efectos agudos de la ketamina, un anestésico de acción rápida que se utiliza tanto en humanos como en animales.

Ante esta situación, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó directamente a cinco personas —entre ellas, dos médicos y el asistente personal de Matthew Perry, Kenneth Iwamasa— de integrar una red delictiva clandestina responsable de distribuir grandes cantidades de ketamina como tranquilizante entre varias celebridades.

Hasta el momento, la Fiscalía de los Estados Unidos sostiene que los acusados aprovecharon “los problemas de adicción” de Matthew Perry para beneficiarse de él y “enriquecerse”. No obstante, los 5 aceptaron diferentes acuerdos de culpabilidad, ya que, según la jueza federal, algunos tienen mayor grado de responsabilidad que otros.

Frente a este escenario, Mark Chávez es el segundo condenado por la muerte del actor. Sin embargo, Salvador Plasencia fue sentenciado en noviembre a 30 meses de prisión, tras admitir que distribuyó 20 frascos de ketamina, pastillas y jeringas con la misma sustancia a Perry y a su asistente personal a comienzos de octubre del 2023.

¿Quién más espera sentencia?

El asistente personal de Matthew Perry, Kenneth Iwamasa —quien admitió haberle inyectado la droga al actor y escritor canadoestadounidense—, así como Erik Fleming, un conocido del artista que supo por un amigo en común que la estrella de la televisión buscaba grandes cantidades de ketamina, esperan su sentencia para finales de febrero.

Por su parte, Jasveen Sangha —conocida en California como la “Reina de la ketamina”—, quien fue la última persona en admitir culpabilidad en relación con el fallecimiento del actor, tiene programada su sentencia para enero, debido a que conocía la lucha de Perry contra las adicciones desde que su popularidad comenzó a crecer.