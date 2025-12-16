¿Quiénes eran Sofía y Boris Gurman? La pareja que murió al detener a los terroristas de Australia

Durante la tarde del pasado domingo 14 de diciembre, la playa de Bondi Beach, en Australia, uno de los lugares más icónicos de la ciudad de Sídney, se convirtió en el epicentro de un ataque terrorista dirigido contra la comunidad judía presente en la capital de Nueva Gales, reconocida por su famosa Casa de la Ópera junto al puerto.

Sin embargo, quienes se encontraban en la curva de arena blanca de Bondi, una de las playas más icónicas de Australia, también fueron testigos de algunos gestos extraordinarios de valentía civil, protagonizados por diversos ciudadanos y extranjeros que intentaron frenar esta masacre antes de que se extendiera por toda la ciudad.

Frente a este escenario, las imágenes captadas por una cámara en un vehículo que circulaba por la zona muestran cómo una pareja fue asesinada en el tiroteo de Bondi Beach, luego de intentar quitarle el arma a uno de los presuntos atacantes, quienes formaban parte de un grupo antisemita que discrimina y odia a los judíos en general.

Esa pareja estaba conformada por Sofía y Boris Gurman, unos ciudadanos rusos de religión judía que vivían en North Bondi, un suburbio costero de Sídney, quienes actualmente se han convertido en un símbolo de coraje, luego de enfrentarse a los atacantes armados que, minutos después, causarían una de las peores tragedias del país.

La pareja que murió al intentar frenar el ataque en Australia

Mediante un comunicado publicado por la familia en redes sociales, se destacó la valentía de Boris Gurman, de 69 años, y de su esposa Sofía, de 61, quienes trataron de proteger a otras personas antes de ser asesinados por uno de los atacantes, quien actualmente se encuentra en estado de coma, tras ser abatido por las autoridades locales.

La secuencia, registrada por una cámara instalada en el tablero de un vehículo que circulaba por el sector, captó el momento en que el atacante, identificado como Sajid Akram, fue interceptado por Boris y Sofía Gurman, quienes paseaban por la zona y presuntamente se percataron de la presencia y las intenciones del agresor en la playa.

El video muestra a Boris forcejeando con uno de los presuntos atacantes y arrebatándole el arma, antes de que ambos cayeran al piso. Posteriormente, Gurman se levanta y, aparentemente, golpea al sospechoso con la pistola. Sin embargo, se cree que el atacante consiguió otra arma, con la que asesinó a la pareja minutos antes de la tragedia.

"Aunque nada puede aliviar el dolor por la pérdida de Boris y Sofía, sentimos un profundo orgullo por su valentía y generosidad. Esto resume quiénes eran Boris y Sofía: personas que, de manera instintiva y desinteresada, siempre trataron de ayudar a los demás", añadió la familia, en referencia a las primeras víctimas fatales de este ataque.

Los héroes de Australia

Conforme a lo expuesto por la familia, entrevistada por la cadena BBC, Boris era un mecánico jubilado, conocido en la comunidad judía de Sídney por su generosidad, su fortaleza silenciosa y su disposición para ayudar a quien lo necesitara. Además, amaba profundamente a su esposa, con quien había estado casado durante casi tres décadas.

Por su parte, Sofía trabajaba para la compañía de servicios postales Australia Post y era profundamente querida por sus colegas y por la comunidad judía de la ciudad, quienes han descrito a la pareja como un par de héroes sin capa, ya que ambos intentaron evitar la tragedia sin esperar nada a cambio, más que la satisfacción de ayudar.