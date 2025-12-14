Videos: Así fue el ataque terrorista ocurrido en Bondi Beach, Sídney, Australia donde murieron 11 personas

Dos hombres mataron a once personas a tiros este domingo en Bondi Beach, en Sídney, una de las playas más populares de Australia, durante la celebración de Janucá, festividad judía. El hecho fue calificado como “terrorista” y “antisemita” por las autoridades.

Los servicios de emergencia trasladaron a 29 heridos a hospitales del área, informó la Policía de Nueva Gales del Sur.

Uno de los sospechosos murió y el otro se encuentra en estado crítico, agregó la Policía.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, declaró en un discurso televisado que fue “un ataque dirigido contra los judíos australianos”, en el primer día de la festividad conocida como Fiesta de las Luces, que —dijo— debería ser “un día de alegría, una celebración de la fe”.

“Un acto de maldad, antisemitismo y terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación”, añadió, y calificó de “héroes” a los ciudadanos que se enfrentaron a uno de los atacantes y lograron desarmarlo.

NEW: The man who tackled and disarmed one of the Bondi Beach terrorists has been identified as 43-year-old Ahmed al Ahmed, a fruit stand owner.



The father of two was shot twice and is undergoing surgery.



Here is what we know about the terror attack so far:



- At least 11 people… pic.twitter.com/ukpvPcvlNk — Mr.Facts&Data (@oleru_victor) December 14, 2025

La Policía catalogó el tiroteo como un “incidente terrorista” y halló artefactos explosivos improvisados en un vehículo cerca de la playa, vinculado al atacante fallecido.

El tiroteo ocurrió durante un evento llamado Chanukah by the Sea, con motivo de Janucá, en el que participaban unas mil personas, informó la Policía.

“Escuchamos los disparos. Fue impactante; se sintió como diez minutos de solo ‘bang, bang, bang’. Parecía un arma potente”, dijo a AFP Camilo Díaz, estudiante chileno de 25 años que se encontraba en el lugar.

¿Qué dijo el gobierno de Israel?

El presidente israelí, Isaac Herzog, condenó un “ataque cruel contra los judíos”, y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, acusó al gobierno de Australia de “echar leña al fuego del antisemitismo” al reconocer al Estado palestino.

El secretario de Estado, Marco Rubio, condenó el ataque y afirmó que “el antisemitismo no tiene cabida en este mundo”.

En Reino Unido, el rey Carlos III expresó que está “consternado” y calificó la tragedia como “un espantoso ataque terrorista antisemita”. Por su parte, el jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, llamó a “trabajar sin descanso para erradicar el antisemitismo y el terrorismo”, en un mensaje publicado en X.

El rey Carlos III envía un mensaje a los australianos condenando el “espantoso ataque terrorista en Bondi Beach contra personas judías que celebraban Jánuca en Bondi Beach”. https://t.co/wDKALd6F7B — Pascal (@beltrandelrio) December 14, 2025

Bondi Beach, en el este de Sídney, es una de las playas más populares del país y atrae a numerosos bañistas, especialmente los fines de semana.

Los servicios de emergencia recibieron las primeras llamadas hacia las 18.47 horas (7.47 GMT), informó la Policía.

Footage of the terrorist around Bondi Beach during the terror attack. #bondibeach #Australia pic.twitter.com/opmvk6KRcg — OSINT Spectator (@osint1117) December 14, 2025

Detalles de lo ocurrido

La colina cubierta de césped que da acceso a Bondi Beach quedó llena de objetos abandonados por personas que huyeron, incluidos un cochecito de bebé, según constató un periodista de AFP en el lugar.

El personal sanitario atendió a varias personas que yacían en el césped junto a la playa, según imágenes de la cadena pública ABC.

Junto a un árbol en la zona se encontró un arma que parecía ser una escopeta.

Harry Wilson, residente de 30 años, declaró al Sydney Morning Herald que vio “al menos diez personas en el suelo y sangre por todas partes”.

Lo que no verás en los medios sionistas



El héroe que desarmó a los atacantes en Bondi Beach, Australia, fue identificado como Ahmed al Ahmed, de 43 años, un musulmán que arriesgó su vida para salvar a otros. pic.twitter.com/NqeFQHecZF — aapayés (@aapayes) December 14, 2025

Irán condena el ataque

El jefe de la Asociación Judía de Australia, Robert Gregory, calificó el tiroteo como “una tragedia absolutamente previsible” y denunció que el gobierno “no tomó las medidas adecuadas para proteger a la comunidad judía”.

Tras el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre del 2023, que desencadenó la guerra en Gaza, Australia ha registrado varios ataques antisemitas. El gobierno australiano acusó a Irán de estar detrás de ellos y expulsó a su embajador.

En octubre del 2024, un incendio destruyó un café kosher en el barrio de Bondi, y en diciembre del mismo año otro fuego provocado afectó a la sinagoga Adass Israel, en Melbourne.

El primer ministro australiano afirmó, citando a los servicios de inteligencia, que ambos ataques fueron dirigidos desde Irán. Ninguno dejó víctimas.

Irán condenó este domingo “el violento ataque en Sídney, Australia”, y el portavoz de la cancillería, Esmail Baqeri, declaró que su país rechaza “el terrorismo y el asesinato” de personas en cualquier parte del mundo.

BREAKING: 🚨🇦🇺🇮🇱 NETANYAHU LIES THAT BONDI BEACH HERO WAS JEWISH



"I saw a video of a Jew who pounces on one of the murderers, takes his weapon, and saves who knows how many lives"



Ahmed El Ahmed was MUSLIM.



Zionists are stealing valour. So typical. pic.twitter.com/mTqU0ZOouA — ADAM (@AdameMedia) December 14, 2025

Horas después del ataque, la playa estaba desierta. Cerca del lugar, una mujer abrazaba con fuerza a su bebé, envuelto en una manta térmica de emergencia, mientras algunos testigos, aún conmocionados, intentaban asimilar el horror vivido.

Un grupo de personas que presenció el ataque se resguardaba bajo los toldos de los comercios cercanos, algunas fumando, mientras otras llamaban a sus familiares para informar que estaban a salvo.