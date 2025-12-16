¿Donald Trump demandó a la BBC por US$10 mil millones? El posible contraataque de la emisora

Durante la mañana de este martes 16 de diciembre, la cadena británica BBC anunció que se defenderá de la demanda por difamación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien reclama más de US$10 mil millones por daños y perjuicios, debido al montaje engañoso de uno de sus discursos antes de su retorno a la Casa Blanca.

"Como hemos dejado claro, defenderemos este caso. No haremos más comentarios sobre los procedimientos legales en curso", dijo un portavoz de la BBC, en alusión a la demanda presentada por el mandatario estadounidense, quien denunció al canal por haber realizado un montaje engañoso en la cobertura de un discurso suyo del 2021.

Por su parte, el republicano presentó su demanda en un tribunal federal en Miami, exigiendo una indemnización por "daños e intereses por un monto no inferior a US$5 mil millones" por cada uno de los dos cargos presentados contra la cadena, a la que acusa de difamación y de violar la Ley de Prácticas Engañosas y Desleales de Florida.

Esto se debe a que el presidente Donald Trump, de 79 años, ya había advertido que la demanda era inminente, recalcando que la BBC "puso palabras" en su boca durante un discurso pronunciado antes de que se produjera el asalto al Capitolio de Washington en el 2021, cuando una turba de sus simpatizantes irrumpió en la sede del Congreso.

Trump rechazó las disculpas de la BBC

En noviembre, la BBC se disculpó públicamente por haber dado la impresión de que el ahora presidente estadounidense, Donald Trump, había incitado a una "acción violenta" antes de que sus simpatizantes asaltaran el Capitolio el 6 de enero del 2021, con el objetivo de evitar la victoria de Joe Biden en esas elecciones presidenciales.

La grabación, emitida por la BBC en el programa Panorama antes de los comicios presidenciales del 2024, junta dos secciones separadas del discurso de Trump, de manera que parecía que el magnate instaba explícitamente a sus seguidores a atacar el Capitolio, donde los legisladores certificaban la victoria de Biden en las elecciones del 2020.

Ante esta situación, como resultado de ese montaje realizado por la BBC, parecía que Donald Trump estaba instando a sus seguidores a marchar hacia el Congreso de Estados Unidos y "luchar como demonios", para intentar que las elecciones del 2020, en las que Biden derrotó al magnate republicano, fueran anuladas por las autoridades.

Sin embargo, en la frase original, el aún presidente estadounidense decía: "Vamos a caminar hacia el Capitolio y vamos a alentar a nuestros valientes senadores y representantes en el Congreso", por lo que la expresión “luchar como demonios” pertenecía a otro fragmento del discurso y fue utilizada fuera de contexto por la BBC.

Trump contra la BBC

"La anteriormente respetada y ahora desacreditada BBC difamó al presidente Donald Trump al manipular intencionada, maliciosa y engañosamente su discurso en un intento descarado de interferir en las elecciones presidenciales del 2024", dijo un portavoz del equipo legal del magnate republicano, en un comunicado transmitido a los medios.

Dadas las circunstancias, el presidente de la BBC, Samir Shah, envió al mandatario estadounidense una carta de disculpa que fue rechazada, y posteriormente reveló que la cadena británica está decidida a defenderse de las amenazas de Donald Trump: "Creo que es correcto que nos mantengamos firmes en este punto", concluyó el ejecutivo.