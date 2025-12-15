¿El síndrome de trastorno de Trump? La razón por la que mataron a Rob Reiner, según el presidente

Durante la mañana de este lunes 15 de diciembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en su perfil oficial de Truth Social —una red social lanzada por él—, en el que se refirió al asesinato del director de cine estadounidense Rob Reiner, de 78 años, y de su esposa, la productora Michele Singer, de 68.

“Anoche ocurrió algo muy triste en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y comediante torturado y en apuros, pero que en su día fue un gran talento, falleció junto con su esposa, Michele, en Los Ángeles, California”, escribió Trump en su publicación digital, la cual ha recibido miles de respuestas desde que se difundió en Truth Social.

“Robert Reiner supuestamente murió debido a la ira que causó a otros con su masiva, inflexible e incurable aflicción por una enfermedad paralizante conocida como Síndrome de Trastorno de Trump, a veces llamado SDT”, agregó el mandatario republicano, lo que desató la polémica en plataformas digitales, incluidas X e Instagram.

“El SDT es conocido por volver loca a la gente con su obsesión desenfrenada por Donald Trump, y su evidente paranoia aumentó a medida que la administración superaba los objetivos y expectativas de grandeza, y con la Edad de Oro acercándose, quizás como nunca antes. ¡Que Robert descanse en paz!”, concluyó el magnate neoyorquino.

Trump vincula la muerte de Reiner con su “obsesión” contra él

Ante esta situación, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Reiner y su esposa murieron debido a la “obsesión” del cineasta en su contra, lo que desató fuertes críticas tanto de republicanos como de demócratas, ya que la policía investiga el caso como un homicidio y no era el momento para hacer ese tipo de comentarios.

Conforme a lo expuesto por el mandatario, Rob Reiner supuestamente murió “a causa de la ira que el cineasta provocaba en los demás debido a su grave, persistente e incurable afección mental” anti-Trump. El mensaje, llamativamente agresivo, recibió numerosas críticas por parte de diversas celebridades y figuras públicas de esta nación.

Sin embargo, es la primera vez que el presidente de los Estados Unidos utiliza abiertamente el término “Síndrome de Trastorno de Trump” (SDT), el cual se popularizó en diversas redes sociales para designar lo que sus promotores consideran una hostilidad irracional contra el mandatario republicano, comparable a una enfermedad mental.

“El SDT es conocido por enloquecer a la gente con su obsesión con el presidente Trump”, escribió el republicano, quien, desde su regreso al poder, ha dicho públicamente que “odia” a todos sus adversarios. Por ello, ha sido catalogado como una persona “particularmente rencorosa” por múltiples medios de comunicación en Estados Unidos.

La reacción al mensaje de Trump

El mensaje del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la muerte del director de cine Robert Reiner y su esposa, Michele Singer, indignó a varias figuras del mundo político, incluso dentro de las filas republicanas, ya que surgió el rumor de que el mandatario suele vincular los acontecimientos de actualidad con su propia persona.

“Esta es una tragedia familiar, no se trata de política ni de enemigos políticos. Muchas familias lidian con un familiar con adicción a las drogas y problemas de salud mental. Es difícil y debe abordarse con empatía, especialmente cuando termina en muerte”, respondió la republicana Marjorie Taylor Greene, exaliada de Trump convertida en crítica.