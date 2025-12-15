¿Colisión de la Fuerza Aérea de EE. UU. en Venezuela? Esto reveló un piloto de JetBlue

El domingo 14 de diciembre, la aerolínea estadounidense JetBlue reportó que un vuelo procedente de Curazao —una de las islas en el Caribe, frente a la costa de Venezuela— detuvo su ascenso para evitar una “colisión” con una aeronave de la Fuerza Aérea de EE. UU y el piloto culpó al militar por haberse cruzado en su trayectoria.

“Casi tuvimos una colisión en el aire”, aseguró el piloto de JetBlue, según una grabación de su conversación con el control de tráfico aéreo filtrada a medios estadounidenses, en la que mencionó que casi choca con un avión cisterna de reabastecimiento de combustible de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, cerca de Venezuela.

“Pasó directamente frente a nosotros, a menos de cinco kilómetros, quizás a dos o tres; era un avión de reabastecimiento en vuelo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y estaba a nuestra altitud. Tuvimos que detener nuestro ascenso”, argumentó el piloto en la grabación, quien mencionó que el avión cisterna se cruzó en su ruta.

Ante esta situación, el portavoz de JetBlue, Derek Dombrowski, informó este 15 de diciembre que notificaron a “las autoridades federales”, ya que la aeronave cisterna se cruzó en la ruta de vuelo del avión 1112 de la aerolínea estadounidense, con destino al aeropuerto JFK de Nueva York y con decenas de pasajeros provenientes de Curazao.

Despliegue militar de EE. UU. en el mar Caribe

Desde mediados de 2025, el Pentágono —sede del Departamento de Defensa— mantiene un despliegue militar en aguas del mar Caribe, con el objetivo de destruir lanchas que, según la Administración del presidente Donald Trump, transportan droga y pertenecen a redes en las que están involucrados el Gobierno y el Ejército venezolanos.

Ante esta situación, la Administración Federal de Aviación emitió en noviembre una advertencia a las aeronaves estadounidenses, instándolas a “extremar la precaución” al sobrevolar el espacio aéreo venezolano, “debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y todos sus alrededores”.

Dadas las circunstancias, el Gobierno de los Estados Unidos ha reunido una gran flotilla de buques de guerra en el mar Caribe y ha sobrevolado repetidamente la costa de Venezuela en su ofensiva contra lo que califica como “narcoterroristas”, lo que estuvo cerca de ocasionar una colisión con un avión cisterna de la Fuerza Aérea de EE. UU.

“No tienen el transpondedor encendido. Es indignante”, dijo el piloto de JetBlue sobre el avión de la Fuerza Aérea, señalando que la aeronave de reabastecimiento “se dirigía hacia el espacio aéreo venezolano”. Por lo tanto, el Comando de EE. UU. responsable de las fuerzas estadounidenses en esta zona, informó que “está revisando este asunto”.

EE. UU. vs. Venezuela

El Gobierno de los Estados Unidos ha acusado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar el supuesto “cártel de los Soles”, al que, a principios de noviembre, declaró como una organización “narcoterrorista”, y ha ofrecido una recompensa de US$50 millones (Q382 millones 900 mil) por información que conduzca a su captura.

Las fuerzas estadounidenses también han llevado a cabo una serie de ataques contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, en una campaña de tres meses que ha dejado casi 90 muertos y ha elevado las tensiones regionales entre EE. UU. y el Gobierno de Maduro en Venezuela.