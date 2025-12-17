¿Pueden los migrantes volar internacionalmente a fin de año? La recomendación de los abogados

En diciembre llegan la Navidad y la celebración del Año Nuevo, lo que representa el reencuentro de muchos inmigrantes con sus familias en distintas partes del mundo. Sin embargo, para quienes se encuentran en el territorio de los Estados Unidos, los viajes internacionales no son una opción recomendada por los abogados migratorios.

Frente a este escenario, el abogado de inmigración Jean Paul Castro Lamberty reveló en sus redes sociales que él le recomienda a sus clientes en situación migratoria irregular evitar los viajes fuera de las jurisdicciones de los Estados Unidos, debido a las nuevas restricciones implementadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

“No viajar internacionalmente sería la mejor recomendación. Cualquier inmigrante debe tener mucha precaución con lo que son los viajes en esta época”, advirtió el letrado, quien señaló que el principal riesgo que enfrentan los inmigrantes al viajar a sus respectivos países de origen es que no se les permita regresar a los Estados Unidos.

Asimismo, los migrantes pueden enfrentar inconvenientes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la agencia federal de Estados Unidos encargada de hacer cumplir las leyes migratorias, incluidas la investigación de actividades criminales y la detención o deportación de migrantes indocumentados.

Restricciones implementadas por Trump

Las nuevas medidas migratorias forman parte de las restricciones implementadas por la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien está a favor de suspender todas las solicitudes de asilo y frenar los beneficios migratorios para las personas que se encuentren en la nación norteamericana de forma irregular.

“Estas medidas ponen a los inmigrantes en una situación de extrema vulnerabilidad y, más aún ahora, en esta época navideña, donde las personas tienden a viajar al exterior, a visitar a sus amigos y familia. Los pone en una situación de alerta”, señaló el abogado de inmigración Jean Castro Lamberty, entrevistado por medios argentinos.

A su vez, el letrado aseguró que hay nacionalidades más afectadas que otras, por lo que los países considerados de "alto riesgo" por los Estados Unidos serán los más perjudicados, como Afganistán, Birmania, Chad, Guinea Ecuatorial, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Togo, Turkmenistán, Venezuela y el Congo.

No obstante, entre los países mencionados existen excepciones, ya que si un extranjero cuenta con otra nacionalidad o posee algún tipo de visado estadounidense vigente, podría ingresar y salir de Estados Unidos sin restricciones, a diferencia de quienes se encuentran en situación migratoria irregular, quienes deberán permanecer en EE. UU.

Venezolanos, cubanos y haitianos: Los más afectados

Tres países de América forman parte de las naciones con restricciones para ingresar a Estados Unidos: Venezuela, Cuba y Haití. En el caso de los venezolanos, su gobierno fue acusado por las autoridades estadounidenses de no contar con una “autoridad central” dispuesta a cooperar en la emisión de pasaportes o documentos civiles verídicos.

Por su parte, Cuba y Haití son considerados “estados patrocinadores del terrorismo”, debido a que sus respectivos gobiernos se han negado a aceptar el regreso de sus ciudadanos sujetos a deportación, por lo que decenas de caribeños han sido enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en la capital de El Salvador.