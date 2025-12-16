Verificamos por usted: ¿Hay confinamientos en Europa y EE. UU. por la nueva supergripe H3N2?

Durante la mañana de este martes 16 de diciembre, el secretario de Salud de México, David Kershenobich, llamó a la población a reforzar la vacunación contra la influenza por su alta capacidad de contagio, y descartó que la nueva variante del virus H3N2 represente un motivo de preocupación para el país, donde solo se ha registrado un caso.

Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, explicó que esta variante, conocida mediáticamente como “supergripe” y que actualmente circula en Europa y Estados Unidos, no es una cepa distinta a las ya contempladas en la vacuna disponible en México, por lo que la población vacunada ya cuenta con una protección suficiente.

A su vez, Kershenobich subrayó que la principal característica de esta nueva variante del virus H3N2 es su mayor capacidad de contagio, aunque aclaró que responde adecuadamente al tratamiento habitual contra la influenza, incluido el antiviral oseltamivir, cuyo abastecimiento está garantizado en el sistema de salud público mexicano.

“No representa en este momento ningún problema para el país, es nada más estar pendiente con vigilancia”, afirmó el titular, quien destacó que México cuenta con dosis suficientes de la vacuna para atender a la población, y recordó que la inmunización no solo reduce la posibilidad de contagio, sino que previene casos y hospitalizaciones.

¿Confinamientos en EE. UU. y Europa?

Aunque en los últimos dos meses se ha reportado la presencia de la variante de influenza A (H3N2) en países de Europa, el este de Asia y en el territorio de los Estados Unidos, ninguna autoridad sanitaria ha implementado medidas de confinamiento, a pesar de que en redes sociales circulen varios videos viralizados que afirman lo contrario.

“Alerta mundial. Decretan confinamiento por la supergripe H3N2 en múltiples naciones de Europa y diversas ciudades de los Estados Unidos”, se lee textualmente en una publicación difundida por usuarios en TikTok, Instagram y Facebook. No obstante, la información es falsa, ya que hasta el momento no se ha implementado ninguna medida.

Sin embargo, cabe mencionar que, aunque al inicio de diciembre la circulación del virus de la llamada supergripe sí logró aumentar rápidamente en regiones de Europa y Asia, aún no existen declaraciones de confinamiento en ningún lugar del mundo, como falsamente sugieren los videos virales difundidos en plataformas digitales, como X.

Estas grabaciones desinformantes cuentan con miles de visualizaciones, reacciones y comentarios, por lo que es importante aclarar que aún no existe una declaración de confinamiento por influenza A (H3N2), a pesar de que en los últimos meses la circulación de este virus aumentó rápidamente en regiones de Europa, el este de Asia y EE. UU.

Reforzamiento de vigilancia clínica y campañas de vacunación

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU, así como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), no han emitido ninguna declaración de confinamiento para su población por el aumento en la propagación del nuevo virus, únicamente el reforzamiento de la vigilancia clínica y las campañas de vacunación.

Por su parte, las autoridades sanitarias en Europa y Asia no han reportado cambios significativos en la gravedad clínica, aunque, históricamente, las temporadas dominadas por el virus de influenza A (H3N2) suelen asociarse con un mayor impacto en personas adultas mayores, quienes padecen una enfermedad con síntomas como fiebre y tos.