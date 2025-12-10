La H3N2 se expande en varios países: qué se sabe de la variante y por qué preocupa a las autoridades

En el Caribe y Centroamérica predomina el virus influenza A(H1N1)pdm09, mientras que en Canadá y Estados Unidos se observa mayor presencia del subtipo A(H3N2), incluido un crecimiento progresivo del subclado K, ya detectado ampliamente en Europa y Asia. Aunque aún no se ha identificado mayor señal de gravedad, las temporadas dominadas por A(H3N2) suelen afectar más a personas mayores.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) llamó a los países de la región de las Américas a ajustar sus planes de preparación y organización de los servicios de salud, ante el avance de la temporada de mayor circulación de influenza y otros virus respiratorios.

En una alerta epidemiológica emitida recientemente, la OPS destacó que la combinación de vacunación, vigilancia, preparación hospitalaria, acceso oportuno al diagnóstico y tratamiento, y medidas preventivas personales será clave para reducir la carga de enfermedad, proteger a las poblaciones más vulnerables y evitar una posible sobrecarga de los sistemas sanitarios.

La OPS informó en su alerta de diciembre de 2025 que la influenza A muestra un incremento regional en América Latina, aunque los informes nacionales indican que la H3N2 no es el virus predominante en la mayoría de los países del sur del continente.

La gripe H3N2 es una de las formas más intensas del virus de la influenza tipo A. Según el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NIH), esta variante ha protagonizado una de las tres grandes pandemias de influenza registradas en los últimos cien años.

De acuerdo con el reporte más reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), al inicio de la temporada 2025-2026 en Estados Unidos se han registrado 905 hospitalizaciones confirmadas por influenza. De estas, 813 correspondieron a virus tipo A. Entre los casos hospitalizados en los que fue posible identificar el subtipo viral, el 73.5% fue causado por la variante H3N2.

El diario Milenio reportó que en Argentina, el último boletín epidemiológico notificó 7,549 casos de influenza en todo 2025. De los casos subtipificados, 2,308 fueron por influenza A(H1N1)pdm09 y únicamente 17 por A(H3N2).

El país ha registrado 218 defunciones asociadas a influenza, sin desagregar por subtipo viral.

En Brasil, sistemas de vigilancia estatales reportan la detección aislada de A(H3N2), como los 20 casos confirmados en el estado de Santa Catarina. A nivel nacional se informa un incremento de casos graves por influenza A, aunque los reportes no detallan cuántos se deben específicamente a H3N2.

Síntomas de la gripe K (variante H3N2)

Los síntomas más frecuentes incluyen:

Molestias gastrointestinales como diarrea o dolor abdominal

Fiebre alta de inicio súbito

Tos seca

Dolor de garganta

Dolores musculares intensos

Fatiga extrema

Recomendaciones para evitar el contagio

La vacunación es considerada como una de las mejores estrategias de prevención porque reduce las complicaciones.

También recomiendan mantener vigilancia epidemiológica activa, acudir de inmediato a atención médica ante síntomas respiratorios graves.

También se sugiere el lavado de manos y mantener una alimentación equilibrada.