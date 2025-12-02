6 consejos para protegerse del frío en Guatemala durante diciembre del 2025

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó sobre el pronóstico del clima en Guatemala para la semana del 1 al 5 de diciembre del 2025.

Según el reporte, se monitorea el acercamiento de un frente frío este domingo 7 de diciembre al golfo de México. También se prevén lluvias y lloviznas dispersas asociadas con el ingreso de humedad en ambos litorales, así como heladas meteorológicas en los altiplanos central y occidental.

De acuerdo con información hemerográfica de Prensa Libre, se esperan tres frentes fríos durante diciembre del 2025 y, en enero del 2026, cuatro.

A continuación, compartimos algunas recomendaciones para prevenir complicaciones de salud relacionadas con la entrada del frente frío en Guatemala, indicadas por el médico Aldrin Aroche.

Consejos esenciales para protegerse del frío en Guatemala

Evite la exposición a cambios bruscos de temperatura. En niños, se recomienda abrigarlos bien: cubrir cabeza, boca, nariz y pies. Puede utilizar gorros, calcetines, bufandas y otras prendas necesarias. Lo importante es crear capas de ropa para que estén protegidos. Esta medida también debe tomarse en cuenta con adolescentes, adultos y personas de la tercera edad. Mantenga la piel hidratada con alguna crema humectante. Protéjase de la radiación ultravioleta. Cuide su higiene. El baño diario es indispensable. Tenga sus vacunas al día. Es recomendable aplicar las vacunas estacionales, en especial la vacuna contra la influenza, a personas vulnerables: adultos mayores, embarazadas, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

Otras recomendaciones

“En esta temporada se combinan temperaturas más bajas, vientos fríos y mayor concentración de personas en espacios cerrados, lo cual incrementa el riesgo de infecciones respiratorias como resfriados, gripe, bronquitis e incluso complicaciones en personas con enfermedades crónicas”, indica el neumólogo Miguel González, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Asimismo, puede utilizar ropa térmica o prendas que mantengan el calor corporal. Por otro lado, es fundamental el lavado frecuente de manos para evitar el contagio de enfermedades, así como ventilar los espacios, incluso si hace frío, para renovar el aire y reducir la concentración de virus en ambientes cerrados, señala González.

En cuanto a la alimentación, se recomienda “incluir frutas y verduras ricas en vitamina C y antioxidantes, como naranja, mandarina, fresas, piña, brócoli y espinaca, ya que fortalecen el sistema inmunológico”, añade.

Si presenta síntomas como fiebre persistente, tos fuerte, dificultad para respirar, dolor en el pecho o malestar general intenso, es importante buscar atención médica de manera oportuna para evitar complicaciones.