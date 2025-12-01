Frío durante la noche y la madrugada, y ambiente cálido en el día marcarán del 1 al 5 de diciembre en Guatemala

El Insivumeh compartió los detalles sobre las condiciones del clima en Guatemala para la primera semana de diciembre del 2025.

Del lunes 1 al viernes 5 de diciembre se prevé la presencia de áreas con niebla o neblina durante las primeras horas de la mañana y de la noche. Se espera cielo parcialmente nublado, alternando con poca nubosidad.

Además, se pronostica un ambiente cálido durante el día y frío por la noche y madrugada en los altiplanos central y occidental.

El Insivumeh añadió que las lloviznas y/o lluvias dispersas previstas para esta semana están asociadas con la entrada de humedad de ambos litorales y condiciones locales.

Las condiciones meteorológicas imperantes son propicias para la ocurrencia de heladas meteorológicas en los altiplanos central y occidental.

También se monitorea el acercamiento de un frente frío al golfo de México para el domingo 7 de diciembre.

El viento del norte y nordeste será ligero a moderado. Se prevén temperaturas máximas entre 26°C y 28°C en la meseta central, que incluye la capital. En el altiplano central y occidental se estiman temperaturas máximas de entre 24°C y 28°C.

En las regiones del Pacífico se esperan lloviznas y/o lluvias dispersas con actividad eléctrica, con mayor probabilidad en el suroccidente.

Mientras que en Petén, el Caribe y la Franja Transversal del Norte existe la posibilidad de lloviznas y/o lluvias con actividad eléctrica por la tarde o noche.

En la región del Motagua o los valles del oriente se pronostica un ambiente cálido y húmedo, con incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde o noche en zonas montañosas, donde no se descartan lloviznas dispersas.

