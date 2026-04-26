Atacan a tripulantes de vehículo que ingresó a El Gallito y víctimas escapan heridas a la zona 1

Guatemala

Atacan a tripulantes de vehículo que ingresó a El Gallito y víctimas escapan heridas a la zona 1

Un ataque armado en El Gallito dejó dos heridos que lograron escapar en su vehículo hasta zona 1, donde fueron atendidos

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Las dos víctimas fueron trasladados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Fotografía: Bomberos Municipales.

Un nuevo hecho de violencia se registró a las 6.49 horas de este domingo 26 de abril en el barrio El Gallito, zona 3, donde dos hombres originarios de Chiquimula resultaron heridos por arma de fuego.

Las víctimas fueron identificadas como Abner Josué Machorro Cortés, de 21 años, y Vielman Uriel España López, de 26. El primero presenta múltiples heridas por proyectil de arma de fuego, mientras que el segundo sufrió una herida en el hombro izquierdo.

Según el informe de la Policía Nacional Civil (PNC), el ataque ocurrió en la 3a. avenida y 12 calle del barrio El Gallito, zona 3, donde los afectados se movilizaban en un pickup blanco.

Tras el ataque, los heridos condujeron hasta la 8a. avenida y 15 calle de la zona 1, donde fueron atendidos por socorristas de los Bomberos Municipales.

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Los bomberos confirmaron esta versión y añadieron que uno de los heridos viajaba en el asiento trasero del vehículo, mientras que el otro presentaba lesiones leves.

En la escena quedaron como indicios un pickup Hilux blanco, con placas P500GYF, el cual presentaba al menos ocho perforaciones por arma de fuego.

El caso quedó bajo investigación de la Sección de Investigación contra Homicidios, y la hipótesis preliminar es que se trató de un ataque directo. Hasta este momento autoridades policiales no han reportado la captura de ningún sospechoso.

ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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