PNC alerta sobre posibles ataques armados en zona 6 por represalia de pandillas

La zona 6 de la capital, en los últimos días, ha sido escenario de hechos de violencia que han dejado personas fallecidas y heridas. Uno de estos hechos ocurrió el 20 de abril, cuando seis personas murieron y dos resultaron heridas en un ataque en una cevichería.

Según una de las líneas de investigación, el ataque estaba dirigido contra una mujer con antecedentes penales, pero en el hecho murieron más personas.

Este viernes 24 de abril, la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la existencia de un documento que alerta de posibles hechos de violencia en esa zona.

En la alerta girada a la Jefatura Adjunta de Departamentos y Delegaciones Especiales de Investigación de la División Especializada en Investigación Criminal, se advierte sobre información consistente de que integrantes de la organización criminal Mara Salvatrucha pretenden efectuar ataques armados contra personas que se encuentran o circulan en distintos sectores de esa zona.

De acuerdo con la alerta de la PNC, pandilleros pretenden ataques contra pilotos y pasajeros de mototaxis, taxis rotulados y piratas, así como contra taximotos.

También se mencionan parques, canchas, campos de fútbol, cebicherías, comedores y ventas de refacciones, además de vendedores ambulantes, según la alerta de la PNC.

La amenaza también se extiende a mercados, tiendas de productos de consumo diario y ventas de bebidas alcohólicas, así como a puntos donde opera una pandilla rival.

“Esto en represalias a los ataques armados que se han suscitado en contra de esta organización criminal Mara Salvatrucha”, afirmó la PNC.

En la alerta, la PNC identifica como áreas de riesgo el barrio San Antonio y las colonias Cipresales, La Reynita, 30 de Junio y los proyectos del 4-1 al 4-10.

También La Cuchilla, el Mercado San Martín, la colonia Martinico, la colonia El Quintanal, La Parroquia, la colonia San Juan de Dios y sectores aledaños, así como áreas de Chinautla.

Para leer más: Masacre en cevichería de la zona 6: cuáles son las hipótesis y cómo habría incidido la vestimenta de las víctimas

Acciones ante amenaza

Ante la amenaza, la PNC implementará puestos fijos en lugares donde se estacionan, cargan o circulan los mototaxis y taxis, así como en paradas de buses.

También efectuará operativos móviles, entre otras acciones, con el fin de evitar hechos delictivos, así como operativos de identificación de vehículos de dos y cuatro ruedas y de personas.

El Ministerio de Gobernación reconoce que se han reportado picos de violencia homicida en los últimos días en el departamento de Guatemala, atribuidos al narcomenudeo.

El viceministro de Seguridad, Roberto Solórzano, explicó que se trabaja con el Ministerio Público (MP). Además, se giraron instrucciones a la PNC por posibles ataques de la Mara Salvatrucha contra la población y servicios como transporte, restaurantes, mercados y tiendas.

El viceministro confirmó que se han emitido alertas de seguridad trasladadas a la PNC. Añadió que en las instrucciones giradas se señala una incidencia criminal en la zona 6 y parte de Chinautla, donde se han registrado los últimos incidentes.

De acuerdo con el funcionario, se trabaja desde el punto de vista investigativo y operativo ante posibles ataques.

El viceministro reiteró que es impredecible prever más ataques en esos sectores; sin embargo, las alertas de seguridad correspondientes fueron giradas para estar listos y reaccionar de inmediato.

Sobre la violencia homicida reportada esta semana en el país, principalmente en el departamento de Guatemala, el viceministro Solórzano indicó que es atribuida a organizaciones del crimen organizado, como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, lo cual ha provocado víctimas, algunas sin relación con estos hechos, lo cual se investiga.

Según el funcionario, se trabaja con el MP en casos de extorsiones y narcomenudeo, sobre todo porque existe una lucha por territorios y una recomposición interna de estructuras delincuenciales que ha generado picos de violencia.

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