“Una guerra entre pandillas”: ministro de Gobernación Marco Villeda habla sobre masacre en cevichería de la zona 6

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en declaraciones a la prensa este miércoles 22 de abril, se refirió al ataque armado que causó la muerte de seis personas en una cevichería de la zona 6 y dejó dos heridos, entre ellos un niño de 5 años.

El funcionario externó que lo ocurrido es un hecho “lamentable producto de una disputa por territorio para controlar ciertos negocios ilícitos”.

Afirmó que tienen identificados a quienes integran estos grupos que provocan esta violencia y que no se les va a “tener ninguna consideración”.

Añadió que este miércoles han ejecutado una serie de allanamientos para desarticular a estas bandas delincuenciales.

“Es una guerra entre pandillas que está provocada por el deseo de controlar ciertos territorios para llevar a cabo actividades ilícitas”, remarcó Villeda.

Según el funcionario, hechos lamentables como este no habían ocurrido desde hace mucho tiempo, y esperan tener control en el menor tiempo posible.

Villeda añadió que, según las estadísticas, la violencia homicida ha ido a la baja, aunque ha habido incidentes que les preocupan, y buscan identificar a los responsables de estos actos.

Afirmó que los estados de prevención y de sitio han funcionado, pues las estadísticas lo demuestran.

Explicó que hay que estar conscientes de que el simple hecho de decretar estas medidas no hace que desaparezca la actividad delictiva, por lo que necesitan mantener acciones en conjunto con el Ejército de Guatemala para atacar los fenómenos criminales y lograr una tendencia sostenida a la baja.

Agregó que lamenta la muerte de cada guatemalteco y siempre está pendiente de cómo evoluciona la violencia homicida para tomar las acciones correctivas y evitar que estos hechos se repitan.

Para leer más: Violencia en zona 6: ataque armado en Cipresales deja dos muertos y dos mujeres heridas

El ministro indicó que el ataque del martes en Cipresales, zona 6, podría ser una represalia por lo ocurrido en la cevichería, por lo que continuarán con los operativos.

Villeda indicó que hay que tomar en cuenta que han aislado a los cabecillas de grupos criminales y que hay recomposición interna para designar nuevos cabecillas, algo que no ocurre solo en un sector.

Anunció que los estados de prevención podrían estar vigentes el tiempo que sea necesario para reducir los índices delincuenciales.

Reconoció que ha habido días con picos de violencia, los cuales tratan de contener.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.