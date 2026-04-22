Ataque en cevichería de la zona 6: niño herido sigue con vida y hospital detalla su estado de salud

La masacre ocurrida en una cevichería de la zona 6 de la capital sigue bajo investigación de las autoridades, que manejan varias líneas, entre ellas que el ataque iba dirigido contra una mujer con antecedentes penales.

Este ataque dejó víctimas colaterales, pues seis personas perdieron la vida, entre ellas los padres de un niño de 5 años que resultó herido.

Un video reveló cómo dos sicarios ingresaron en la cevichería y atacaron a las personas que degustaban alimentos. El resultado fue trágico, pues la violencia golpeó a la familia Boch Pérez —la pareja de esposos y el niño de 5 años—, que fue atacada.

En redes sociales circulan rumores de que el menor falleció; sin embargo, esto no es cierto, pues el Hospital General San Juan de Dios confirmó este miércoles 22 de abril el estado de salud del niño.

Según la información del hospital, al niño le practicaron todos los exámenes necesarios para establecer su condición, ya que era necesario efectuar un procedimiento de limpieza y desinfección del área afectada.

Explicó que no fue una operación como tal, sino una intervención, ya que, aunque sean heridas leves, ameritaba ingresar a sala.

El paciente se encuentra orientado y estable, afirmó la institución.

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De acuerdo con el reporte oficial del centro asistencial, Domingo Isaías Boch Muz, de 50 años, padre del menor, falleció al momento de su arribo a la Emergencia, debido a la gravedad de las heridas en el abdomen y el tórax. La madre fue identificada como Kimberly Pérez Ramos, quien falleció en la cevichería.

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