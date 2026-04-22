Ataque en cevichería de la zona 6: niño herido sigue con vida y hospital detalla su estado de salud

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Ataque en cevichería de la zona 6: niño herido sigue con vida y hospital detalla su estado de salud

Hospital General San Juan de Dios detalla estado de salud de niño herido en ataque en cevichería de zona 6.

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CASO DE MASACRE EN CEVICHERÍA.

Bomberos permanecen frente a cevichería en la zona 6, donde ocurrió una masacre el 20 de abril. (Foto Prensa Libre: Bayron Baiza)

La masacre ocurrida en una cevichería de la zona 6 de la capital sigue bajo investigación de las autoridades, que manejan varias líneas, entre ellas que el ataque iba dirigido contra una mujer con antecedentes penales.

Este ataque dejó víctimas colaterales, pues seis personas perdieron la vida, entre ellas los padres de un niño de 5 años que resultó herido.

Un video reveló cómo dos sicarios ingresaron en la cevichería y atacaron a las personas que degustaban alimentos. El resultado fue trágico, pues la violencia golpeó a la familia Boch Pérez —la pareja de esposos y el niño de 5 años—, que fue atacada.

En redes sociales circulan rumores de que el menor falleció; sin embargo, esto no es cierto, pues el Hospital General San Juan de Dios confirmó este miércoles 22 de abril el estado de salud del niño.

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Según la información del hospital, al niño le practicaron todos los exámenes necesarios para establecer su condición, ya que era necesario efectuar un procedimiento de limpieza y desinfección del área afectada.

Explicó que no fue una operación como tal, sino una intervención, ya que, aunque sean heridas leves, ameritaba ingresar a sala.

El paciente se encuentra orientado y estable, afirmó la institución.

Para leer más: “Presenciar el asesinato de los padres es una pérdida traumática”: qué pasará con el niño que sobrevivió a una masacre en zona 6

De acuerdo con el reporte oficial del centro asistencial, Domingo Isaías Boch Muz, de 50 años, padre del menor, falleció al momento de su arribo a la Emergencia, debido a la gravedad de las heridas en el abdomen y el tórax. La madre fue identificada como Kimberly Pérez Ramos, quien falleció en la cevichería.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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