Guatemala retrasa disponibilidad al público de gasolina con etanol para agosto del 2026

El viceministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, explicó que se reformó el reglamento de la Ley de Alcohol Carburante, con lo cual se establece que la mezcla del 10% de etanol en las gasolinas, conocida como gasolina E10, estará disponible al público a partir del 21 de agosto.

Expuso que inicialmente se tenía previsto el 30 de junio, pero argumentó que la reforma se hizo con el objetivo de flexibilizar la norma técnica para la implementación del etanol en las gasolinas.

La reforma debe publicarse en el Diario de Centro América. Barrios mencionó que se trata del artículo 21.

Según el reglamento este se refiere al porcentaje de mezcla y seguridad del suministro y refiere que el MEM establecerá el porcentaje de mezcla para el año siguiente, considerando aspectos técnicos y económicos para su evaluación, mediante el procedimiento que previamente la Dirección Competente realice.

El funcionario comentó que no se trata de un aplazamiento, porque el programa sigue en marcha, sino que se estableció una flexibilización para hacerlo operativo, ya que esa fase estaba muy rígida en el reglamento.

Con esta modificación, el Programa Nacional de Alcohol Carburante inicia la fase de operativización e implementación técnica y operativa, establecida en la ley y el reglamento en mención, fase prevista para el plazo del 30 de junio al 21 de agosto.

El viceministro del @MEMguatemala Erwin Barrios dijo que el programa continuará, pero se implementará una fase de puesta en marcha o etapa técnica con la cadena de suministro y que el 21 de agosto este disponible al público la mezcla de gasolina con 10% de etanol @prensa_libre pic.twitter.com/BU29v5NJcW — Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) June 4, 2026

El objetivo es implementar los procesos de verificación técnica, calibración, control de calidad, trazabilidad y abastecimiento, alineados con los estándares internacionales aplicables a los programas de mezcla de combustibles, explicó el funcionario este jueves 4 de junio.

“Esta etapa es un paso importante para garantizar que la incorporación del alcohol carburante se realice con los más altos niveles de confiabilidad, continuidad del suministro, seguridad operativa y protección al consumidor”, agregó.

La experiencia internacional demuestra que los proyectos de esta magnitud requieren procesos técnicos de puesta en marcha para asegurar que los sistemas de almacenamiento, mezcla, distribución y control operen de forma coordinada y eficiente desde el inicio de las operaciones, expuso Barrios.

“El Ministerio de Energía y Minas reafirma su compromiso de garantizar combustibles de calidad, certeza en el abastecimiento y un proceso que beneficie a las familias guatemaltecas, al sector productivo y al desarrollo del país”, aseguró ese ministerio en un comunicado.