Masacre en cevichería de la zona 6: cuáles son las hipótesis y cómo habría incidido la vestimenta de las víctimas

Jorge Aguilar, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), amplió este martes 21 de abril detalles sobre el ataque armado registrado en una cevichería de la zona 6 capitalina, donde seis personas murieron y dos resultaron heridas, entre ellas un niño de 5 años.

De acuerdo con la primera hipótesis de las autoridades, el hecho armado ocurrido el lunes 20 de abril habría estado dirigido contra una mujer que contaba con tres antecedentes penales; sin embargo, la familia Boch Pérez —la pareja de esposos y el niño de 5 años— y otros hombres que se encontraban en la cevichería fueron víctimas colaterales del ataque.

Aguilar dijo que, según la grabación, se observa cuando los dos sicarios entran directamente para provocarles la muerte a Noemí Sinay Hernández y a su acompañante.

Según información de la PNC, Sinay Hernández tenía antecedentes por conspiración para asesinato, portación de arma hechiza y asociaciones ilícitas.

De acuerdo con la investigación preliminar de la PNC, la mujer que era objetivo del ataque y su pareja vestían una playera blanca —similar a la utilizada por aficionados de un equipo de futbol— y una gorra negra.

Aguilar explicó que, en muchos casos, los sicarios reciben únicamente descripciones generales de vestimenta para identificar a su objetivo.

De acuerdo con las autoridades, integrantes de la familia atacada a balazos portaban ropa similar a la de la mujer que era objetivo del ataque, lo que habría provocado la confusión de los atacantes.

De las seis personas fallecidas, solo una tenía antecedentes penales y, según la hipótesis preliminar, contra ella iba dirigido el ataque armado.

Aguilar añadió que otra línea de investigación apunta a que el ataque supuestamente ocurrió por una rivalidad entre dos estructuras criminales en el sector.

Añadió que los sicarios podrían ser integrantes de una estructura criminal que opera en la zona 6. En ese sentido, las autoridades trabajan para fortalecer la investigación y dar con los responsables del múltiple crimen.

Según Aguilar, la pareja contra la que iba dirigido el ataque y los atacantes podrían pertenecer a la mara Barrio 18 o a la mara Salvatrucha, aunque hay otra estructura criminal bajo investigación.

Indicó que hay varias líneas de investigación y que las demás víctimas del ataque no cuentan con antecedentes policiacos.

La PNC continúa con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del hecho violento.

Familia víctima del ataque

Otra hipótesis extraoficial apunta a que la familia Boch Pérez tenía planificado presenciar un partido de futbol que se disputaría en la zona 6 durante la noche. Los tres iban vestidos de blanco y la mujer supuestamente portaba la camisola de un equipo.

Este 21 de abril, el Hospital General San Juan de Dios informó sobre la condición médica de las víctimas que resultaron heridas durante el ataque armado.

De acuerdo con el reporte oficial del centro asistencial, Domingo Isaías Boch Muz, de 50 años, falleció al momento de su arribo a la Emergencia, debido a la gravedad de las heridas en el abdomen y el tórax.

El niño de 5 años resultó herido, fue operado y continúa en recuperación y observación médica.

Entre las víctimas mortales está la pareja originaria del cantón Buena Vista, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa, que era la madre y el padre del niño herido. La madre fue identificada como Kimberly Pérez Ramos y falleció en la cevichería. El padre del niño, Boch Muz, murió en el centro asistencial.

Pediatría del Hospital San Juan de Dios amplió que el niño sufrió una herida de bala, por lo que se encuentra estable y no tuvo perforación de algún órgano interno. Está fuera de riesgo, aunque permanece en observación.

La Procuraduría General de la Nación informó que da cobertura al caso del niño para verificar su estado de salud y que ya identificó a un familiar para apoyar a la víctima.

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