“En el lugar equivocado”: video y nuevos detalles del ataque en cevichería de zona 6 que dejó seis muertos

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, Nydia González, Herman Galindo y Roxana Sánchez analizaron los hechos ocurridos el 20 de abril de 2026 en la zona 6 capitalina, donde un ataque en una cevichería, ubicada en la 18 avenida y 8a calle, y otro incidente armado en las cercanías del mercado San Martín de Porres dejaron muertos, heridos y cuestionamientos sobre la seguridad.

La zona 6 capitalina registró dos hechos de violencia que dejaron víctimas mortales y heridos, luego de un ataque armado en una vivienda que funcionaba como cevichería y una balacera en las cercanías del mercado San Martín de Porres.

Según la información presentada en Impacto Directo y reportes de cuerpos de socorro, el ataque en la cevichería ocurrió en la 18 avenida y 8a calle de la zona 6, donde murieron cuatro hombres y dos mujeres. Bomberos trasladaron a tres personas al Hospital General San Juan de Dios, pero una falleció al ingresar. Entre los heridos se encontraba un niño de 5 años, quien fue ingresado a la emergencia de pediatría.

En el segundo hecho, los bomberos reportaron a Andrés Campos, de 39 años, y Brandon Ronaldo Trinidad Hernández, 27, heridos por arma de fuego en la 20 avenida y 4a calle de la zona 6. De acuerdo con la Policía Nacional Civil, el ataque iba dirigido contra una de las víctimas, piloto de mototaxi, y no se descartaba una relación con extorsiones.

Riesgo para personas ajenas

Durante el análisis, Nydia González, mercadóloga y coach de vida, señaló que ambos ataques ocurrieron en espacios concurridos.

“Son públicos, que hay mucha gente, circula mucha gente, gente que tal vez no tiene nada que ver con lo que está pasando”, afirmó.

Agregó que el principal riesgo es para quienes no están involucrados en los hechos. “Por estar en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, le puede pasar que una bala perdida le pueda quitar también la vida”, expresó.

También se refirió al caso del menor herido. “Es la víctima colateral de una situación en donde él desconoce el porqué de las cosas”, indicó.

Cuestionamientos por seguridad

Por su parte, Herman Galindo, internacionalista, cuestionó la efectividad de las medidas de seguridad en el área.

“Aún así, con presencia del Ejército, presencia de PNC y aumento en todos los oficiales, aún así estamos viendo cobros de extorsiones en la calle día a día”, señaló.

Además, planteó dudas sobre el control en zonas de alto riesgo. “¿Qué se está haciendo realmente entonces?”, cuestionó, al referirse a la ocurrencia de estos hechos pese al despliegue de fuerzas de seguridad.

Impacto en la comunidad

Roxana Sánchez, periodista y comunicadora, relató su experiencia reciente en el sector y respaldó las preocupaciones. “Eso te deja pensando bajo qué estado de prevención estamos”, afirmó.

También advirtió sobre el impacto de la violencia en la población.

“Si la violencia va a seguir creciendo, creciendo, creciendo, entonces realmente toda estrategia que quiera hacer el gobierno va a ser inefectiva”, indicó.

Finalmente, señaló la gravedad de que los ataques afecten a menores. “Ya no les importa que sea un niño o una niña la que esté presente”, expresó.

Panelistas de Impacto Directo cuestionan la seguridad tras hechos violentos en la zona 6 capitalina. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Las autoridades del Ministerio Público procesaron la escena en la cevichería, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas y ubicar a los responsables. Hasta el momento, no se reportaban capturas por estos hechos.

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