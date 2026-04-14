Riña entre pilotos por un pasajero en la calzada Roosevelt reaviva debate sobre el caos del transporte

Durante la emisión de Impacto Directo, de Guatevisión, transmitida la noche del 14 de abril del 2026, se abordó la riña ocurrida en la calzada Roosevelt, en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala, donde conductores y ayudantes de buses extraurbanos se enfrentaron por la disputa de un pasajero. En el programa se recordó que la Policía Nacional Civil intervino en el lugar, restableció el orden y que las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas.

La pelea ocurrió en la calzada Roosevelt y 1a. avenida de la zona 7, donde, según los reportes compartidos durante el programa y la información conocida del caso, conductores y ayudantes de dos buses extraurbanos se enfrentaron a golpes por la disputa de un pasajero.

De acuerdo con lo expuesto, el incidente comenzó con una discusión verbal entre ayudantes que intentaban que una persona abordara su unidad, pero el conflicto escaló a la agresión física. En videos difundidos en redes sociales se observa a varios hombres en plena pelea a un costado de la vía.

Las autoridades informaron que agentes de la PNC llegaron al lugar para controlar la situación y que el incidente no dejó heridos.

Expertos cuestionan conducta de pilotos y ayudantes

Durante el análisis en Impacto Directo, uno de los panelistas cuestionó que quienes tienen a su cargo el traslado de usuarios protagonizaran una pelea en plena vía pública y resumió su reacción con la frase: “Si ellos son los encargados de manejar estos buses, si son los responsables de llevarnos de un lugar a otro y tienen este tipo de comportamientos peleándose por un pasaje, ¿qué decir? Sin palabras”.

Panelistas de Guatevisión señalaron que la disputa por un pasajero refleja la presión económica que enfrentan pilotos de buses extraurbanos. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo). (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Otra de las intervenciones sostuvo que detrás de estos hechos hay una presión económica diaria sobre los operadores. Según se expuso en el programa, muchos usuarios dependen del transporte público, mientras los pilotos buscan llenar la unidad y cumplir metas de ingresos. En ese contexto, una panelista afirmó:

“Lo que quieren es tener pasaje, tener la unidad llena, llegar a una cuota, a una meta por día, por hora”.

Esa misma postura fue más allá al señalar que, en esa lógica, el usuario queda relegado. La frase más contundente del análisis fue: “Lo que les importa es el dinero, el pasajero no les importa”. Durante la discusión también se mencionó que en accidentes registrados en años recientes los pasajeros han sido quienes han sufrido las consecuencias más graves.

Señalan fallas estructurales en el sistema de transporte

El análisis del programa también enfocó el problema de fondo. Uno de los expertos dijo que lo ocurrido en la Roosevelt no debe verse solo como un altercado aislado, sino como una muestra de un sistema desordenado. En palabras del panelista, “acá lo que vemos es el resultado del desorden que existe en el tema de transporte”.

Según esa explicación, en Guatemala el Estado carece de capacidad suficiente para diagnosticar con precisión las necesidades de movilidad y, a partir de ello, definir rutas, horarios, paradas, velocidad, capacidad de unidades y concesiones de forma ordenada. En el programa se explicó que, en cambio, los transportistas solicitan rutas con estudios financiados por ellos mismos, lo que, según el análisis, favorece la saturación.

La pelea en la zona 7 capitalina fue controlada por la PNC y, según autoridades, no dejó personas heridas.

En esa misma línea, el panelista describió la presión económica que recae sobre los conductores, quienes, según dijo, deben cubrir su propia cuota, la del dueño del bus, el pago del ayudante, otros cobros ilegales y, en algunos casos, incluso combustible y mantenimiento. Bajo ese esquema, concluyó:

“La población es parte de ese juego maligno” y “es la que termina pagando los platos rotos de este tipo de discusiones y de acciones que son inaceptables”.

Durante el programa también se planteó que la Dirección General de Transportes debería tomar medidas contra los involucrados y revisar si las unidades y sus operadores deben continuar prestando el servicio.

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