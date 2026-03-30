“Nos ven con cara de billete”: aumento al pasaje sin autorización golpea a usuarios en rutas metropolitanas

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, expertos y usuarios expusieron denuncias sobre aumentos de hasta Q2 en el pasaje del transporte público en el área metropolitana, aplicados sin autorización, y advirtieron que el incremento está elevando el gasto diario hasta Q50 por persona, en medio de señalamientos por falta de control de las autoridades y prácticas que, según indicaron, tienden a volverse permanentes.

Usuarios denunciaron que transportistas incrementaron el pasaje en rutas clave del área metropolitana, lo que representa un impacto directo en su economía diaria. Según los testimonios, el cobro pasó de Q7 a Q9 en algunos trayectos.

Uno de los afectados expresó: “Están cobrando siete y si van a aumentar a nueve… nos afecta mucho”, al referirse al incremento en rutas como El Porvenir–Obelisco.

Otro usuario advirtió que el aumento carece de respaldo legal: “Yo creo que esa tarifa no está autorizada aún y por supuesto que nos va a afectar de una manera garrafal”. El impacto se refleja en el gasto diario. Algunos pasajeros indicaron que ahora deben destinar entre Q30 y Q50 diarios solo para movilizarse, especialmente quienes utilizan varias unidades al día.

Costo acumulado y normalización del alza

Durante el análisis, se destacó que el problema no es reciente, sino que se arrastra desde la pandemia, cuando las tarifas aumentaron y ya no volvieron a bajar.

En ese contexto, se señaló: “Desde la pandemia… empezaron a cobrar siete quetzales… ya nunca bajó”.

Además, se advirtió sobre el efecto acumulativo en los usuarios:

“Pongámonos en los zapatos de la gente que utiliza dos, cuatro buses al día… estamos hablando de 30 quetzales diarios”.

Expertos señalan que el aumento al pasaje sin control refleja falta de regulación y afecta directamente la economía diaria de los usuarios. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

El análisis también cuestionó la práctica de incrementos temporales que se vuelven permanentes: “Es un aumento temporal, pero es que no lo hacen así… ya nunca más le bajaron el costo”.

Críticas a autoridades y falta de control

Los panelistas señalaron la ausencia de regulación efectiva y la limitada fiscalización del servicio. Uno de los comentarios más contundentes fue: “No nos ven como usuarios, nos ven con una cara de billete… cada persona la ven con cara de billete de 9 quetzales”.

También se cuestionó la inacción institucional: “Las municipalidades no actúan” y “definitivamente no hay voluntad”, en referencia a la falta de controles sobre el servicio.

En ese sentido, se destacó la debilidad operativa del sistema de supervisión: “La Dirección General de Transporte solamente tiene 11 inspectores desde hace más de una década”.

Contexto económico y recomendaciones

El incremento en el pasaje se vincula al alza en los precios del combustible, influenciada por factores internacionales. Sin embargo, los analistas señalaron que el impacto recae principalmente en los usuarios.

Durante el programa, expertos señalan que el alza en el pasaje, vinculada al combustible, afecta a quienes utilizan varios buses y carece de regulación efectiva. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Sobre el panorama económico, se advirtió:

“El precio del petróleo… cerró por arriba de los 100 dólares… esto va a impactar”.

Ante esta situación, se recomendó a la población ajustar sus hábitos de movilidad: “Cuando un precio está alto… tenemos que tener más control… planifique sus rutas”.

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