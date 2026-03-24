“Se supone que fue una discusión de tránsito”: analizan ataque armado en zona 1 donde murieron padre, hijo y un albañil

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, analistas y expertos abordaron el caso del ataque armado en la zona 1 capitalina, donde tres hombres murieron. En el espacio se analizaron las posibles causas del hecho, el contexto de violencia y la reacción social ante este tipo de situaciones.

El ataque ocurrió en la 19 calle y 3a. avenida, zona 1, donde murieron Alfonso Vicente, de 56 años; Henry Bernardo Vicente Barreno, de 33; y Héctor Alfredo Morales Girón, de 43. Según información preliminar, dos de las víctimas eran padre e hijo comerciantes, mientras que la tercera era albañil.

De acuerdo con el reporte, una cámara de seguridad registró el momento en que los involucrados discutieron durante varios minutos. Posteriormente, uno de ellos desenfundó un arma y disparó contra las víctimas. En la escena fueron localizados al menos 17 casquillos.

En el programa se indicó que una de las hipótesis apunta a un incidente de tránsito, en el que el atacante habría exigido dinero tras una colisión, lo que derivó en el hecho violento. Las autoridades mantienen el caso bajo investigación.

“La gran ausente fue esa falta de control de impulsos”

La psicóloga y comunicadora Claudia Massis señaló que el hecho refleja problemas en la gestión emocional de las personas. “Aquí vemos que esta discusión, el no ponerse de acuerdo, le llevó a la muerte de un par de personas”, afirmó.

Massis agregó: “La gran ausente fue esa falta de control de impulsos, que es esa capacidad que yo tengo de frenar, de restringir mis emociones”.

Analistas señalan en Impacto Directo la falta de control de impulsos y el estrés social como factores detrás de hechos violentos. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

También enfatizó que situaciones como el tránsito no justifican la violencia: “No nos da la excusa ni el motivo para sacar un arma y matar a alguien. No justifica esa situación”.

“Tiene que ser un criminal”: análisis sobre el agresor

El internacionalista Herman Galindo cuestionó el perfil del atacante y el contexto en el que ocurrió el hecho.

“Esta persona tiene que ser un terrorista, tiene que ser un criminal, sí o sí”, expresó, al referirse a quien disparó en una zona concurrida.

Añadió que resulta “muy extraño” que alguien utilice un arma de fuego en estas circunstancias, incluso si su portación fuera legal, y señaló la peligrosidad de actuar de esa manera en áreas de alto flujo comercial.

Falta de prevención y control en zonas de riesgo

Por su parte, Omar Sosa, fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores, vinculó el hecho con factores como el estrés social y la falta de cultura de diálogo.

“La mejor forma de ganar una discusión es evitándola”, indicó, al referirse a conflictos cotidianos como los del tránsito.

Tres hombres murieron en un ataque armado tras una discusión de tránsito en la 19 calle y 3a. avenida, zona 1 capitalina. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Sosa también cuestionó la presencia de autoridades en áreas consideradas peligrosas:

“¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está esa presencia en esas zonas de alto riesgo?”.

Señaló que la zona 1, especialmente sectores como la 19 calle y 18 calle, es identificada como un área con altos niveles de riesgo, donde la presencia policial podría ayudar a disuadir hechos violentos.

Las autoridades confirmaron que las víctimas fallecieron en el lugar y que la escena fue resguardada mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes. El caso continúa bajo investigación para determinar el móvil del ataque.