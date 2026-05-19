PNC rescata a lechuza juvenil hallada sobre carretera hacia Santa Catarina Palopó

Comunitario

PNC rescata a lechuza juvenil hallada sobre carretera hacia Santa Catarina Palopó

Agentes de la Disetur rescataron a una lechuza juvenil que se encontraba sobre la carretera en la ruta hacia Santa Catarina Palopó, Sololá.

|

time-clock

Agentes de Disetur resguardan a la lechuza juvenil localizada sobre la carretera hacia Santa Catarina Palopó, Sololá, antes de entregarla al Conap para su evaluación. (Foto Prensa Libre: PNC)

Agentes de Disetur resguardan a la lechuza juvenil localizada sobre la carretera hacia Santa Catarina Palopó, Sololá, antes de entregarla al Conap para su evaluación. (Foto Prensa Libre: PNC)

Agentes de la División de Seguridad Turística (Disetur) rescataron este martes 19 de mayo a una lechuza juvenil que permanecía sobre la carretera hacia Santa Catarina Palopó, Sololá. El ave fue entregada al Conap para su evaluación y resguardo.

Según informó la PNC, los agentes observaron al ave en la cinta asfáltica y actuaron de inmediato para evitar que fuera atropellada o sufriera daños.

La lechuza fue resguardada por los policías, quienes coordinaron su entrega al personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), entidad encargada de evaluar su estado de salud y determinar el procedimiento para su recuperación y posterior retorno a su hábitat natural.

De acuerdo con la información preliminar, se presume que el ave cayó de su nido y quedó desorientada. Las lechuzas son aves de hábitos nocturnos, por lo que la exposición a la luz del día puede afectarles la visibilidad y volverlas vulnerables ante depredadores u otros riesgos.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

ARCHIVADO EN:

Disertur Especies en peligro de extinción PNC de Guatemala Santa Catarina Palopó Sololá 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '