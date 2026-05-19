PNC rescata a lechuza juvenil hallada sobre carretera hacia Santa Catarina Palopó

Agentes de la División de Seguridad Turística (Disetur) rescataron este martes 19 de mayo a una lechuza juvenil que permanecía sobre la carretera hacia Santa Catarina Palopó, Sololá. El ave fue entregada al Conap para su evaluación y resguardo.

Según informó la PNC, los agentes observaron al ave en la cinta asfáltica y actuaron de inmediato para evitar que fuera atropellada o sufriera daños.

La lechuza fue resguardada por los policías, quienes coordinaron su entrega al personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), entidad encargada de evaluar su estado de salud y determinar el procedimiento para su recuperación y posterior retorno a su hábitat natural.

De acuerdo con la información preliminar, se presume que el ave cayó de su nido y quedó desorientada. Las lechuzas son aves de hábitos nocturnos, por lo que la exposición a la luz del día puede afectarles la visibilidad y volverlas vulnerables ante depredadores u otros riesgos.

Rescatan a pequeña lechuza y la ponen a salvo



Agentes de la DISETUR rescataron a una pequeña lechuza que se encontraba sobre la cinta asfáltica en la ruta hacia Santa Catarina Palopó, Sololá. pic.twitter.com/tLyAtBf2Sw — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 19, 2026

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