Rompían puertas para robar: Detienen a miembros de “Los Quichelenses” por saquear una bodega en zona 1

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este 8 de marzo sobre la captura de cinco hombres señalados de formar parte de una banda que habría saqueado alrededor de 23 bodegas y negocios.

De acuerdo con el informe de la Policía, los cinco detenidos pertenecen a una banda denominada "Los Quichelenses", que habría sido detectada por las autoridades desde noviembre del 2025, hasta que cinco de sus integrantes fueron detenidos durante la madrugada de este domingo cuando intentaban robar un comercio en la zona 1 capitalina.

La captura de estas cinco personas se llevó a cabo, según la PNC, cuando elementos de seguridad efectuaban recorridos de vigilancia y fueron alertados por el dueño del inmueble que habría sido saqueado.

"El propietario observó mediante las cámaras de seguridad que varias personas se encontraban dentro del negocio y sustraían mercadería consistente en zapatos", señaló el informe de la PNC.

Los detenidos, de acuerdo con la Policía, fueron identificados como:

Israel “N”, de 45 años, alias “Negro”

Wilman “N”, de 20 años

Jesús “N”, de 20 años

Johan “N”, y Mayer “N”, ambos de 20 años

Además de las capturas, la Policía incautó varios objetos, como un destornillador, un cincel, una herramienta tipo uña, un martillo, un teléfono celular y varias cajas de zapatos, los cuales estaban valorados en Q100 mil.

Los detenidos son Israel “N”, de 45 años, alias “Negro”, quien registra un antecedente por violencia contra la mujer en 2016, Wilman “N”, de 20 años, Jesús “N”, de 20 años y los nicaragüenses Johan “N”, y Mayer “N”, ambos de 20 años. pic.twitter.com/L1b1U0oP40 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) March 8, 2026

Uno de los últimos robos que se le atribuye a la banda "Los Quichelenses" ocurrió el 12 de febrero del 2026. Según la denuncia, habrían robado Q95 mil en mercadería y Q800 en efectivo a un comerciante chino.

Como contexto, la PNC indicó que otros miembros de "Los Quichelenses" fueron detenidos en el 2025 y en enero de este año.

Detallaron que su modo de operar para saquear comercios coincidía en los 23 hechos registrados: abrían agujeros en las paredes o rompían las puertas principales para poder robar.

Lea también: Capturan en Sanarate a 5 presuntos integrantes de “Los Quichelenses”, tres con antecedentes penales