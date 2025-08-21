Capturan en Sanarate a 5 presuntos integrantes de “Los Quichelenses”, tres con antecedentes penales

Cinco personas fueron capturadas este jueves 21 de agosto por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) cuando presuntamente saqueaban una agencia de electrodomésticos en la zona 1 de Sanarate, El Progreso.

Según las autoridades, los señalados integraban una estructura conocida como “Los Quichelenses”, dedicada al robo en locales comerciales en varias regiones del país.

Los detenidos fueron identificados como José “X”, de 19 años; Jeremías “T”, 42; Carlos “A, 32; Tomás “X”, 48, y Cristina “G”, 38.

De acuerdo con el reporte policial, tres de los capturados cuentan con antecedentes por diversos delitos: Carlos “A por escándalo en la vía pública; José “X” por hurto, y Cristina “G” por riña y agresión.

Según la PNC, los agentes realizaban un patrullaje preventivo en el área cuando observaron a los implicados salir de una agencia con varios artículos. Al notar la presencia de la patrulla, los presuntos saqueadores intentaron huir, pero fueron interceptados a pocos metros del lugar.

Durante la persecución, abandonaron dos bolsas de costal y una mochila que contenían celulares, computadoras portátiles y tabletas.

Testigos indicaron que el grupo había irrumpido en el establecimiento minutos antes, aprovechando que no había vigilancia privada en el local.

Los artículos decomisados fueron embalados como evidencia y trasladados a la sede de la PNC en ese municipio.

El Ministerio Público fue notificado para iniciar las diligencias correspondientes y determinar si los capturados están implicados en otros hechos similares ocurridos recientemente en la región.

