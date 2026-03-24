Cuatro personas mueren en dos ataques armados en la capital; reportan cierres viales

Los Bomberos Voluntarios alertaron sobre un ataque armado este martes 24 de marzo en la 3a avenida y 19 calle, zona 1 de la capital.

De acuerdo con el reporte, tres personas murieron en el lugar por heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

Dos de las víctimas quedaron en la calle y la otra en la banqueta. Se desconoce el móvil del hecho.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Nacional de Tránsito, informó que coordinan cierres vehiculares con la Policía Nacional Civil.

Como rutas alternas, sugiere la 17 y 15 calle si se dirige al Centro Cívico.

Montejo añadió que también hay cierre de carril auxiliar en el Anillo Periférico, frente a la colonia Villa Linda, zona 7, donde una mujer fue ultimada a balazos.

Agregó que en el punto del ataque las autoridades desarrollan las diligencias correspondientes.

Para ver más: Video muestra cuando ocupante de picop repele ataque y mata a motorista en La Florida, zona 19

Ministerio Público ha cerrado 1 carril en Periférico 20 calle frente a colonia Villa Linda zona 7.



Asesinato de una mujer, la cual no ha sido identificada.



🔴 Allí se estará utilizando solo 1 carril para tránsito proveniente de colonia Bethania y puente El Naranjo, no hay otra… pic.twitter.com/YnGXbwRKrU — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) March 24, 2026

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