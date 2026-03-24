Sucesos
Cuatro personas mueren en dos ataques armados en la capital; reportan cierres viales
Tres muertos a balazos en zona 1 y otro en ataque en zona 7, reportan bomberos y la PMT.
Tres personas murieron baleadas en la 19 calle y 3a avenida, en la zona 1 de la capital. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)
Los Bomberos Voluntarios alertaron sobre un ataque armado este martes 24 de marzo en la 3a avenida y 19 calle, zona 1 de la capital.
De acuerdo con el reporte, tres personas murieron en el lugar por heridas de bala en distintas partes del cuerpo.
Dos de las víctimas quedaron en la calle y la otra en la banqueta. Se desconoce el móvil del hecho.
Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Nacional de Tránsito, informó que coordinan cierres vehiculares con la Policía Nacional Civil.
Como rutas alternas, sugiere la 17 y 15 calle si se dirige al Centro Cívico.
Montejo añadió que también hay cierre de carril auxiliar en el Anillo Periférico, frente a la colonia Villa Linda, zona 7, donde una mujer fue ultimada a balazos.
Agregó que en el punto del ataque las autoridades desarrollan las diligencias correspondientes.
Para ver más: Video muestra cuando ocupante de picop repele ataque y mata a motorista en La Florida, zona 19
Ministerio Público ha cerrado 1 carril en Periférico 20 calle frente a colonia Villa Linda zona 7.— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) March 24, 2026
Asesinato de una mujer, la cual no ha sido identificada.
🔴 Allí se estará utilizando solo 1 carril para tránsito proveniente de colonia Bethania y puente El Naranjo, no hay otra… pic.twitter.com/YnGXbwRKrU
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