Cuatro personas mueren en dos ataques armados en la capital; reportan cierres viales

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Cuatro personas mueren en dos ataques armados en la capital; reportan cierres viales

Tres muertos a balazos en zona 1 y otro en ataque en zona 7, reportan bomberos y la PMT.

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ATAQUE ARMADO 19 CALLE Y 3 AVENIDA ZONA 1

Tres personas murieron baleadas en la 19 calle y 3a avenida, en la zona 1 de la capital. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios alertaron sobre un ataque armado este martes 24 de marzo en la 3a avenida y 19 calle, zona 1 de la capital.

De acuerdo con el reporte, tres personas murieron en el lugar por heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

Dos de las víctimas quedaron en la calle y la otra en la banqueta. Se desconoce el móvil del hecho.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Nacional de Tránsito, informó que coordinan cierres vehiculares con la Policía Nacional Civil.

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Como rutas alternas, sugiere la 17 y 15 calle si se dirige al Centro Cívico.

Montejo añadió que también hay cierre de carril auxiliar en el Anillo Periférico, frente a la colonia Villa Linda, zona 7, donde una mujer fue ultimada a balazos.

Agregó que en el punto del ataque las autoridades desarrollan las diligencias correspondientes.

Para ver más: Video muestra cuando ocupante de picop repele ataque y mata a motorista en La Florida, zona 19

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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