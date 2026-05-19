Estudiantes de posgrado de la Usac denuncian presunta estafa por más de Q105 mil en la ECC

Al menos 31 estudiantes de posgrado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación (ECC) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) denunciaron ante el Ministerio Público (MP) haber sido víctimas de una presunta estafa que supera los Q105 mil.

Según los afectados, entre el 2025 y el 2026 efectuaron pagos de mensualidades, exámenes y otros trámites académicos relacionados con programas de maestría y doctorado en Comunicación; sin embargo, el dinero nunca fue acreditado oficialmente en el sistema financiero universitario.

De acuerdo con las denuncias, la entonces secretaria y contadora del Departamento de Posgrados, Andrea Orozco Velásquez, presuntamente entregaba boletas de pago falsas y solicitaba transferencias a una cuenta personal, bajo el argumento de supuestas fallas en el sistema institucional.

Las pérdidas individuales oscilan entre Q1 mil y Q11 mil. Algunos estudiantes afirmaron haber pagado el año completo, pero actualmente carecen de solvencias académicas, lo cual les impide continuar sus estudios o efectuar trámites de graduación.

Los denunciantes también señalaron falta de respuesta oportuna de autoridades de la ECC y exigieron una investigación transparente, así como la validación de los pagos efectuados de buena fe y la deducción de responsabilidades administrativas y penales.

El Departamento de Estudios de Posgrado confirmó que la trabajadora señalada dejó el cargo en el 2026 y que se analiza una ruta institucional para apoyar a los estudiantes afectados, quienes representan aproximadamente una tercera parte del total de alumnos del programa.

Investigación

El MP informó que ha recibido 18 denuncias relacionadas con este caso, el cual es investigado por la Fiscalía contra la Corrupción.

Además, se presentaron dos denuncias adicionales contra la misma persona: una interpuesta por la Escuela de Estudios de Posgrado y otra relacionada con la presunta sustracción de documentos.

Fernando Lucero, secretario de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, indicó que las primeras alertas surgieron por rumores entre estudiantes y posteriormente se verificó la situación en las aulas.

“Hasta el momento no hemos recibido una situación formal del caso de los estudiantes”, expresó.

Añadió que la unidad de Posgrado presentó una denuncia, sumada a las de dos estudiantes afectadas, y señaló que la ECC podría adherirse al proceso.

Lucero también informó que solicitaron una auditoría para determinar qué ocurrió y establecer posibles responsabilidades.

Según explicó, dependiendo de los resultados de los análisis, se tomarán medidas para evitar afectar académicamente a los estudiantes que habrían sido estafados.

Asimismo, afirmó que Orozco dejó de laborar en la universidad por el vencimiento de su contrato; sin embargo, indicó que aún no ha entregado documentación que tenía bajo su responsabilidad, pese a requerimientos efectuados en reiteradas ocasiones.

Relatos de estudiantes

Los estudiantes relataron que en noviembre Orozco argumentaba supuestas fallas en el sistema de emisión de boletas y solicitaba depósitos a una cuenta personal para posteriormente efectuar transferencias en línea.

Agregaron que inicialmente no tuvieron inconvenientes para recibir clases; sin embargo, en enero descubrieron que Orozco ya no laboraba en la Usac, aunque continuaba ofreciéndoles apoyo para realizar pagos.

Una estudiante manifestó su preocupación por el manejo de documentación confidencial.

“Con respecto al caso del fraude económico, consideramos de vital importancia manifestar nuestra profunda preocupación como estudiantes de posgrado. La secretaría de la institución tuvo y mantiene acceso a nuestra documentación confidencial, como títulos, currículums, copias de DPI y demás papelería de inscripción; sin embargo, actualmente no existe un registro formal de dichos archivos”, expresó.

Añadió: “Nos preocupa enormemente el uso que se le pueda dar a esta información y el riesgo de un inconveniente mayor, como el robo de identidad o el mal manejo de nuestros datos personales”.

Otra estudiante afirmó: “Soy una de las estudiantes afectadas por la estafa de Fabiola Orozco en la ECC Usac. Quien no solo se apropió de nuestro dinero, sino que también falsificó documentos oficiales, incluidos sellos y firmas del director de la escuela, así como comprobantes de pago del banco Banrural y del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) de la Usac”.

También señaló que, según su versión, la universidad responsabilizó a los estudiantes y les pidió efectuar nuevamente los pagos faltantes.

Otro afectado indicó: “El delito cometido es mucho más grave de lo que las autoridades de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Usac pretenden aparentar. La implicada no solo se apropió de fondos económicos, sino que también sustrajo documentación confidencial de alta sensibilidad”.

Añadió que entre los documentos figuran copias autenticadas de DPI y formularios firmados por los estudiantes.

“Actualmente nos encontramos en una situación de total vulnerabilidad y con un futuro académico incierto”, expresó.

Otro estudiante criticó la respuesta institucional.

“Soy parte de los estudiantes afectados y es increíble que la solución planteada por la Escuela de Ciencias de la Comunicación sea acusarnos de haber sido demasiado confiados y afirmar que lo que hiciera o dejara de hacer la secretaria no representaba a la institucionalidad”, indicó.

También cuestionó cómo la universidad no detectó la falta de ingresos económicos correspondientes a pagos mensuales de estudiantes de una unidad autofinanciable.

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