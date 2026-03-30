Transportistas suben Q2 al pasaje sin autorización en rutas hacia Boca del Monte y Villa Nueva

Transportistas aumentaron en Q2 el costo del pasaje en rutas hacia Boca del Monte y Villa Nueva sin contar con autorización oficial, lo que generó denuncias de usuarios y operativos de verificación por parte de las autoridades.

El incremento comenzó a aplicarse este lunes 30 de marzo en varias unidades del transporte colectivo, donde se colocaron avisos con el mensaje: "Debido al incremento del combustible, se aplicará un aumento de Q2.00 al pasaje".

Usuarios que se movilizan hacia Boca del Monte, Villa Canales y Bárcenas, Villa Nueva, reportaron el alza y señalaron que el cobro se efectúa sin respaldo legal. En algunas rutas, como la que recorre Obelisco–El Caminero–Santa Anita–Boca del Monte, el pasaje pasó de Q7 a Q9.

En el caso de Villa Nueva, la tarifa aumentó de Q8 a Q10, según los pasajeros afectados.

La Dirección General de Transportes informó que no ha emitido disposiciones que autoricen incrementos en las tarifas. Añadió que las municipalidades regulan únicamente recorridos internos dentro de su jurisdicción, los cuales no han registrado aumentos, mientras que las rutas intermunicipales son competencia del Ministerio de Comunicaciones.

Las autoridades indicaron que han recibido múltiples denuncias ciudadanas a través de canales oficiales y que ya se activaron operativos de verificación para constatar los cobros.

En casos anteriores, transportistas han sido obligados a devolver el dinero cobrado de más a los usuarios, según informaron. Mientras continúan las verificaciones, pasajeros solicitaron mayor fiscalización para evitar cobros arbitrarios y garantizar el respeto a las tarifas reguladas.

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