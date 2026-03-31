“Son los transportes de la muerte”: qué se sabe del bus reparado con monedas, lazos y alambre que volcó y dejó 17 heridos

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se abordó el accidente del bus extraurbano que volcó cuando se dirigía a la capital. En el reporte y en el análisis del panel se destacó que la unidad presentaba reparaciones improvisadas, que el piloto presuntamente viajaba a excesiva velocidad y que el caso volvió a poner bajo atención las condiciones en que opera parte del transporte extraurbano en Guatemala.

En el reporte presentado durante Impacto Directo se indicó que un bus extraurbano con reparaciones hechas con “monedas, lazos y alambre de amarre” protagonizó un accidente en el kilómetro 38 de la ruta a El Salvador, en dirección a la capital. Según la información expuesta en el programa, la unidad volcó sobre la cinta asfáltica y dejó “17 personas heridas”.

De acuerdo con el reporte, testigos señalaron que el bus viajaba a excesiva velocidad cuando el piloto perdió el control. Entre los afectados figuró un bebé de 11 meses, trasladado junto con otros pasajeros a distintos centros asistenciales.

Víctor Gómez, vocero de Bomberos Voluntarios, explicó que los socorristas activaron el sistema de triage para clasificar a los pacientes y coordinar su traslado inmediato. En el programa se detalló que varios heridos fueron llevados al Hospital Regional de Cuilapa y a otros centros asistenciales para recibir atención.

Hipótesis, fuga del piloto y sanción

Según las primeras hipótesis citadas en el programa, el percance habría sido causado por una combinación de exceso de velocidad y condiciones precarias de la unidad. En el reporte se remarcó que las reparaciones improvisadas pudieron influir en el hecho que afectó a más de 40 personas que viajaban hacia la ciudad capital.

El programa Impacto Directo destaca que la unidad accidentada tenía reparaciones improvisadas con monedas, lazos y alambre. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

El programa también consignó que agentes del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil confirmaron que la unidad contaba con seguro de pasajeros vigente, pero que “el conductor huyó del lugar”, por lo que se inició su búsqueda.

Además, la Dirección General de Transporte confirmó, según lo expuesto en el espacio televisivo, que el propietario de la unidad fue multado con Q20,011.40 por no tener implementado el limitador de velocidad.

En información posterior compartida como contexto del caso, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informó que el Hospital de Cuilapa recibió a 27 pacientes. La mayoría fue dada de alta y tres personas quedaron ingresadas, mientras que en el Hospital Roosevelt permanecían un menor y un adulto en condición estable.

Cuestionamientos en el panel

Durante el análisis en el programa, una de las panelistas afirmó que estas unidades “realmente son los transportes de la muerte”, al referirse a la velocidad, la sobrecarga y el estado de varios buses extraurbanos. También pidió “acciones contundentes” para verificar las condiciones mecánicas de las unidades y la capacitación de los pilotos.

Otra intervención del panel señaló que en este tipo de casos algunos transportistas priorizan “la ganancia sobre la seguridad”, mientras que otra panelista calificó como “irresponsables” a quienes permitieron reparaciones de ese tipo en la unidad accidentada.

En el panel de Guatevisión, analistas cuestionan la velocidad, el estado del bus y la supervisión al transporte extraurbano. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

En el programa también se mencionó que el uso de limitadores de velocidad puede reducir percances y lesiones, en referencia a datos citados durante la discusión sobre medidas de prevención en el transporte colectivo.

Identificación de víctimas reportadas

Heridos trasladados al Hospital de Cuilapa, Santa Rosa:

Tiago Coronado Guzmán , de 11 meses

, de 11 meses Ximena López Aguilar , de 19 años

, de 19 años Ana Belén Poca Sangre Leiva , de 20

, de 20 Sara Elizabeth Contreras , de 23

, de 23 Lester Fernando Cardona , de 25

, de 25 Joseline Lucrecia Guzmán , de 33

, de 33 Aida Sánchez, de 34

Heridos trasladados al Hospital Roosevelt:

Wender Santos , de 15 años

, de 15 años Jorge Santos, de 23

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.