Nueve personas resultan heridas en accidente de bus en San Pedro Sacatepéquez

Bus vuelca y deja pasajeros heridos en aldea de San Pedro Sacatepéquez, Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios compartieron detalles del accidente de un bus extraurbano este miércoles 11 de marzo en el cantón San Martín, Vista Hermosa, San Pedro Sacatepéquez, Guatemala.

Según el reporte, varios pasajeros resultaron con golpes o heridas.

De acuerdo con la información preliminar, nueve personas han sido trasladadas a diferentes hospitales.

El bus accidentado bloquea los dos carriles en el sector y la movilidad vehicular se ve complicada.

La unidad de transporte quedó con daños en la parte frontal y se desconocen las causas del percance.

Este es el tercer accidente de transporte colectivo que se registra en los últimos días. El lunes 9 de marzo, un microbús chocó contra un poste tras colisionar con un bus que continuó la marcha en el kilómetro 36 de la ruta a El Salvador.

Cuatro personas heridas fueron auxiliadas y trasladadas a distintos centros asistenciales.

El 5 de marzo, un bus escolar volcó en la aldea Laguna Seca, Amatitlán, y dejó al menos 45 heridos y cinco muertos, informaron cuerpos de socorro.

Regulación de velocidad cumple 10 años de prórrogas en medio de alza de muertes en carreteras

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Accidente de bus Accidentes de tránsito San Pedro Sacatepéquez 

