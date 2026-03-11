Nueve personas resultan heridas en accidente de bus en San Pedro Sacatepéquez

Los Bomberos Voluntarios compartieron detalles del accidente de un bus extraurbano este miércoles 11 de marzo en el cantón San Martín, Vista Hermosa, San Pedro Sacatepéquez, Guatemala.

Según el reporte, varios pasajeros resultaron con golpes o heridas.

De acuerdo con la información preliminar, nueve personas han sido trasladadas a diferentes hospitales.

El bus accidentado bloquea los dos carriles en el sector y la movilidad vehicular se ve complicada.

La unidad de transporte quedó con daños en la parte frontal y se desconocen las causas del percance.

Este es el tercer accidente de transporte colectivo que se registra en los últimos días. El lunes 9 de marzo, un microbús chocó contra un poste tras colisionar con un bus que continuó la marcha en el kilómetro 36 de la ruta a El Salvador.

Cuatro personas heridas fueron auxiliadas y trasladadas a distintos centros asistenciales.

El 5 de marzo, un bus escolar volcó en la aldea Laguna Seca, Amatitlán, y dejó al menos 45 heridos y cinco muertos, informaron cuerpos de socorro.

Para leer más: Regulación de velocidad cumple 10 años de prórrogas en medio de alza de muertes en carreteras

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.