Tragedia en Amatitlán: bus escolar vuelca y deja un niño muerto y decenas de heridos

Un bus escolar volcó en la aldea Lagunas Seca, Amatitlán, y dejó al menos 36 heridos y un niño muerto, informaron cuerpos de socorro.

Un bus escolar que transportaba estudiantes volcó este jueves 5 de marzo en la aldea Lagunas Seca, Amatitlán, lo que dejó al menos 36 personas heridas y un niño muerto, informaron cuerpos de socorro y autoridades locales.

De acuerdo con los Bomberos Municipales Departamentales, 21 personas fueron trasladadas a centros asistenciales, entre ellos el Hospital de Especialidades de Villa Nueva y el Hospital Nacional de Amatitlán.

Por su parte, los Bomberos Voluntarios indicaron que trasladaron a 15 menores con lesiones graves a esos mismos hospitales y al Hospital General San Juan de Dios, en la capital.

Luis López Carpio, director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Amatitlán, confirmó que en el percance murió un niño de unos 4 años, quien viajaba en el autobús.

El funcionario añadió que el piloto de la unidad accidentada figura entre los heridos y que el paso por el lugar fue cerrado mientras el Ministerio Público (MP) realizaba las diligencias correspondientes.

Según versiones preliminares en el lugar, en el bus viajaban estudiantes de varios establecimientos educativos del área, algunos acompañados por familiares.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido las causas del accidente, mientras socorristas continúan atendiendo a los afectados.

