Accidente de bus deja pasajeros heridos en carretera hacia El Salvador

Los Bomberos Voluntarios informan que este martes 31 de marzo se registra un accidente de un autobús en el kilómetro 40 de la ruta a El Salvador.

Usuarios en redes sociales reportan que el autobús está volcado en los carriles en dirección a Santa Rosa.

Los bomberos reportan pasajeros heridos, quienes son trasladados a distintos centros asistenciales.

De forma preliminar, se informa de cuatro personas heridas trasladadas al Hospital Regional de Cuilapa, Santa Rosa.

Se desconoce qué originó el accidente del autobús extraurbano.

Provial informa que ha sido habilitado un carril reversible para agilizar la movilidad..

Motorista muere en accidente

Los Bomberos Municipales Departamentales informan que en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, en la vía principal, se registra un accidente de tránsito.

Agregaron que en el lugar un motorista murió al chocar contra un camión.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.