Accidente de bus deja pasajeros heridos en carretera hacia El Salvador

Sucesos

Accidente de bus deja pasajeros heridos en carretera hacia El Salvador

Bus vuelca en el kilómetro 40 de la ruta a El Salvador y deja varios heridos.

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BUS VOLCADO EN RUTA A El Salvador

Bus vuelca en el kilómetro 40 de la ruta El Salvador. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios informan que este martes 31 de marzo se registra un accidente de un autobús en el kilómetro 40 de la ruta a El Salvador.

Usuarios en redes sociales reportan que el autobús está volcado en los carriles en dirección a Santa Rosa.

Los bomberos reportan pasajeros heridos, quienes son trasladados a distintos centros asistenciales.

De forma preliminar, se informa de cuatro personas heridas trasladadas al Hospital Regional de Cuilapa, Santa Rosa.

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Motorista muere en accidente

Los Bomberos Municipales Departamentales informan que en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, en la vía principal, se registra un accidente de tránsito.

Agregaron que en el lugar un motorista murió al chocar contra un camión.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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