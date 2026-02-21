Video capta accidente en curva Bosarreyes, Sacatepéquez, motorista es expulsado afuera de la cinta asfáltica

Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 75 de la Ruta Nacional 14 (RN14), en la vuelta conocida como Bosarreyes, en Ciudad Vieja, Sacatepéquez. El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad de la Municipalidad local.

En el video, difundido este sábado en redes sociales, se observa que varios vehículos y motocicletas circulan con normalidad en el sector. Tras el paso de un camión, se advierte cómo una camioneta gris avanza a excesiva velocidad, lo que provoca que se desvíe hacia el carril contrario, por donde transitaban varias motocicletas.

En la grabación se ve cómo la camioneta impacta violentamente contra dos motociclistas. Uno de ellos es expulsado, junto con su moto, fuera de la carretera; el otro queda tendido sobre el asfalto en el carril contrario. El vehículo continúa su marcha recta hasta caer en una hondonada que conecta con la calle de una colonia del sector.

Según se conoció, los cuerpos de socorro trasladaron al motorista que fue expulsado fuera de la carretera en estado delicado al Hospital Nacional Pedro de Bethancourt, en San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala, debido a una herida con fractura expuesta en la pierna izquierda. El otro motorista presentó golpes leves y fue atendido en el lugar.

En el vídeo compartido en redes sociales se puede observar la magnitud del impacto y como a consecuencia del mismo el piloto y su motocicleta salen expulsados afuera de la cinta asfáltica. (Video Prensa Libre: Redes Sociales).

Varios accidentes

La vuelta de Bosarreyes, en Ciudad Vieja, Sacatepéquez, ha sido escenario de múltiples accidentes de tránsito, en los que han estado involucrados automóviles, transporte pesado y motociclistas. Muchos de estos percances han tenido consecuencias fatales, principalmente para estos últimos. La mayoría ha sido ocasionada por exceso de velocidad.

Estos hechos han sido documentados por las cámaras de seguridad instaladas en el sector por la Policía Municipal. Según el reporte de las autoridades, en el 2025 se contabilizaron más de diez accidentes en este tramo, por lo que instan a los conductores a extremar precauciones al transitar por el lugar.