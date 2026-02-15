Video capta atropello de dos peatones en la avenida Elena; uno murió

Eran las 18.29 horas del 14 de febrero, cuando dos peatones cruzaban la avenida Elena. Sin embargo, una motocicleta que se desplazaba a alta velocidad los arrolló sin detenerse.

Una cámara de vigilancia del sector captó cómo las personas quedaron tendidas en la vía pública e intentaban levantarse.

Dos vehículos pasaron a velocidad moderada en sentido contrario, y una motocicleta se apartó con precaución de la escena.

Ocho segundos después, una camioneta tipo agrícola atropelló a uno de los heridos. El otro peatón logró incorporarse para auxiliarlo.

En el video se escucha un grito, pero los vehículos no se detienen. Segundos más tarde, motoristas y otros transeúntes se acercan para brindar ayuda.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, informó que uno de ellos murió. La otra víctima, una mujer, fue trasladada a un centro hospitalario.

La Policía Nacional Civil resguardó la escena, y los Bomberos Municipales brindaron atención prehospitalaria a la herida.

Alrededor de las 23.00 horas, el Ministerio Público concluyó las diligencias de rigor y se habilitó la circulación vehicular.

