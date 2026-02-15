Video capta atropello de dos peatones en la avenida Elena; uno murió

Sucesos

Video capta atropello de dos peatones en la avenida Elena; uno murió

Dos personas que cruzaban la avenida Elena fueron embestidas por una motocicleta y, segundos después, uno de los heridos volvió a ser atropellado por una camioneta. El incidente dejó un fallecido.

|

time-clock

Video peatones avenida Elena atropellados

Un video captó el doble atropello ocurrido en la avenida Elena, donde un peatón murió y otra víctima resultó herida. Las autoridades realizaron diligencias en el lugar durante varias horas. (Foto Prensa Libre: Amílcar Montejo / Facebook).

Eran las 18.29 horas del 14 de febrero, cuando dos peatones cruzaban la avenida Elena. Sin embargo, una motocicleta que se desplazaba a alta velocidad los arrolló sin detenerse.

Una cámara de vigilancia del sector captó cómo las personas quedaron tendidas en la vía pública e intentaban levantarse.

Dos vehículos pasaron a velocidad moderada en sentido contrario, y una motocicleta se apartó con precaución de la escena.

Ocho segundos después, una camioneta tipo agrícola atropelló a uno de los heridos. El otro peatón logró incorporarse para auxiliarlo.

EN ESTE MOMENTO

Personal del Ministerio Público irrumpe en las elecciones del Cang para magistrados de la CC. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos)

Cómo el operativo del MP en las elecciones del Cang habría favorecido a los ganadores, según analistas

Right

Policías bloquean rutas estratégicas durante persecuciones y complican el tránsito en la capital

Right

Lea también: Entre lágrimas y aplausos, sepultan a Randy Cuyuch, niño víctima de motorista en Sumpango

En el video se escucha un grito, pero los vehículos no se detienen. Segundos más tarde, motoristas y otros transeúntes se acercan para brindar ayuda.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, informó que uno de ellos murió. La otra víctima, una mujer, fue trasladada a un centro hospitalario.

La Policía Nacional Civil resguardó la escena, y los Bomberos Municipales brindaron atención prehospitalaria a la herida.

Alrededor de las 23.00 horas, el Ministerio Público concluyó las diligencias de rigor y se habilitó la circulación vehicular.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Gabriel Molina

ARCHIVADO EN:

Accidentes de tránsito Avenida Elena Bomberos Municipales Sucesos 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS