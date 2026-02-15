Sucesos
Video capta atropello de dos peatones en la avenida Elena; uno murió
Dos personas que cruzaban la avenida Elena fueron embestidas por una motocicleta y, segundos después, uno de los heridos volvió a ser atropellado por una camioneta. El incidente dejó un fallecido.
Un video captó el doble atropello ocurrido en la avenida Elena, donde un peatón murió y otra víctima resultó herida. Las autoridades realizaron diligencias en el lugar durante varias horas. (Foto Prensa Libre: Amílcar Montejo / Facebook).
Eran las 18.29 horas del 14 de febrero, cuando dos peatones cruzaban la avenida Elena. Sin embargo, una motocicleta que se desplazaba a alta velocidad los arrolló sin detenerse.
Una cámara de vigilancia del sector captó cómo las personas quedaron tendidas en la vía pública e intentaban levantarse.
Dos vehículos pasaron a velocidad moderada en sentido contrario, y una motocicleta se apartó con precaución de la escena.
Ocho segundos después, una camioneta tipo agrícola atropelló a uno de los heridos. El otro peatón logró incorporarse para auxiliarlo.
En el video se escucha un grito, pero los vehículos no se detienen. Segundos más tarde, motoristas y otros transeúntes se acercan para brindar ayuda.
Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, informó que uno de ellos murió. La otra víctima, una mujer, fue trasladada a un centro hospitalario.
Motorista atropella a dos peatones en la Avenida Elena. Uno de ellos muere pic.twitter.com/rspvEN0deL— InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) February 15, 2026
La Policía Nacional Civil resguardó la escena, y los Bomberos Municipales brindaron atención prehospitalaria a la herida.
Alrededor de las 23.00 horas, el Ministerio Público concluyó las diligencias de rigor y se habilitó la circulación vehicular.
