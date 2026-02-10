Comunitario
Entre lágrimas y aplausos, sepultan a Randy Cuyuch, niño víctima de motorista en Sumpango
Randy Sabdiel Cuyuch Itzep, de segundo primaria, fue despedido con honores por su escuela y comunidad, tras morir en un accidente vial en Sumpango, Sacatepéquez.
(Foto Prensa Libre: Captura de pantalla tomada de transmisión de la página de Facebook Producciones MAX)
Entre aplausos, lágrimas y profundo dolor, familiares, maestros y compañeros despidieron este martes 10 de febrero al pequeño Randy Sabdiel Cuyuch Itzep, de 8 años, en su escuela de Momostenango, donde fue recordado como un niño ejemplar y víctima mortal de un trágico accidente vial en Sumpango.
El cuerpo de Randy Sabdiel Cuyuch Itzep fue despedido con un emotivo homenaje en la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea Tzanjón, en Momostenango, Quiché, donde estudiaba.
El pequeño estuvo rodeado de sus compañeros de clase, familiares, vecinos de su comunidad y maestros, quienes lamentaron su partida.
Lo recordaron como un niño inteligente, respetuoso y aplicado, abanderado de segundo primaria, que soñaba con convertirse algún día en médico para servir a su comunidad.
La población de Tzanjón se solidarizó con la familia Cuyuch Itzep, especialmente con la madre de Randy, Natalia Itzep, quien fue operada y continúa hospitalizada en Chimaltenango, por lo que no pudo estar presente en el sepelio de su hijo.
Randy Sabdiel fue la víctima mortal del accidente ocurrido el pasado fin de semana, cuando un motorista perdió el control al pasar por una curva en el kilómetro 43.5 de la ruta Interamericana, y la motocicleta impactó contra él y otras cuatro personas.
