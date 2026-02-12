Cuatro personas heridas y mototaxi destruido en accidente en la ruta antigua hacia el Puerto San José

Los Bomberos Municipales Departamentales de Masagua, Escuintla, fueron alertados la noche del miércoles 11 de febrero sobre un hecho de tránsito ocurrido en el kilómetro 100.5 de la ruta antigua hacia el Puerto San José.

Informaron que un mototaxi y una motocicleta chocaron en el ingreso al sector de Santa Isabel, donde, de forma preliminar, se reportaron cuatro personas heridas.

Añadieron que los pacientes ya habían sido trasladados a un hospital privado por una ambulancia proveniente del Puerto San José.

Ambos vehículos resultaron con severos daños. Según información preliminar, una de las personas heridas habría fallecido, pero este dato no ha sido confirmado por las autoridades.

Los bomberos señalaron que al lugar del percance acudieron agentes de la PNC, quienes quedaron a cargo del procedimiento correspondiente.

Por aparte, la Cruz Roja Guatemalteca informó que un picop volcó en el caserío Belén, aldea San Benito, municipio de San Benito, Petén. Socorristas estabilizaron y trasladaron al Hospital Regional a una persona con múltiples traumas.

