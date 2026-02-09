Accidente en Sumpango: ¿por qué el conductor y el otro motorista no fueron consignados?

Las autoridades descartaron detenciones tanto del motorista como de un segundo posible involucrado, tras la muerte de un niño que fue atropellado junto a otras cuatro personas la mañana del domingo 8 de febrero del 2026, a un costado de la ruta Interamericana, en Sumpango, Sacatepéquez.

Randy Zabdiel Cuyuch, de 8 años, resultó gravemente herido a causa del impacto, luego de que el motorista derrapara y arrollara al grupo de personas que esperaba junto a una pasarela. El hecho quedó registrado en videos de cámaras de videovigilancia ubicadas en el sector donde ocurrió el percance.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que continúa con las líneas de investigación y que ya se tiene identificado al presunto responsable, un hombre de 33 años. Como parte del proceso, las autoridades indicaron que se recabaron declaraciones de testigos y se analizan los videos del atropellamiento.

La PNC informó que el motorista señalado como responsable tiene una detención previa en septiembre del 2025, cuando fue capturado por portación ilegal de arma de fuego en la zona 13 capitalina. En esa ocasión, además del arma —que portaba sin la documentación correspondiente—, llevaba cargadores y municiones.

Respecto de un segundo conductor que aparece en los videos y fue señalado por testigos de haber auxiliado al motorista implicado, al entregarle su motocicleta y permitirle huir del lugar, la Policía indicó que no fue consignado.

Aunque fue identificado por personas presentes en el sitio, las autoridades señalaron que los señalamientos no constituían indicios suficientes para mantenerlo detenido.

No obstante, la PNC confirmó que sí se registraron los datos del motorista que presuntamente habría ayudado en la huida del principal sospechoso.

La motocicleta involucrada en el accidente de tránsito ocurrido en la ruta Interamericana, en Sumpango. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Cómo ocurrió el accidente en Sumpango

El accidente de tránsito se registró en el kilómetro 43 de la ruta Interamericana, en la entrada a Sumpango. Cinco personas, incluido el niño, resultaron gravemente heridas tras ser embestidas y fueron trasladadas al Hospital Nacional de Chimaltenango.

Los heridos fueron identificados como Natalia Itzep Cuyuch, de 40 años; Armando Ajtún, de 43; Santos Itzep Tayún, de 53; y otra persona cuya identidad no pudo ser confirmada debido a la gravedad de sus lesiones. El menor, Randy, de 8 años, falleció al momento de ingresar al centro asistencial.

Según indicaron familiares, las personas atropelladas habían llegado a Sumpango para visitar a parientes y se disponían a abordar un autobús con destino a Momostenango, su lugar de origen, cuando ocurrió el accidente.

Un video grabado por un testigo muestra el momento en que el motorista pierde el control de la motocicleta y se estrella contra las víctimas, lo que evidenciaría que circulaba a alta velocidad en ese tramo de la carretera.

La motocicleta impactó contra las gradas de la pasarela, punto donde el niño recibió el mayor impacto durante el accidente ocurrido en Sumpango. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Testigos permanecen en el lugar del accidente mientras autoridades realizan las diligencias tras el atropellamiento ocurrido en la ruta Interamericana, en Sumpango. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Motorista huyó del lugar

Testigos relataron que el conductor de la motocicleta resultó ileso y se dio a la fuga, presuntamente auxiliado por otro hombre que se desplazaba en una motocicleta y pasaba por el lugar.

Según indicaron, esta persona se identificó como acompañante del conductor responsable y habría permanecido brevemente en el sitio del percance.

Pese a los señalamientos, este segundo motorista no fue consignado, como confirmó la Policía.

Vecinos piden control por imprudencia vial

Vecinos del sector expresaron su preocupación por la constante imprudencia de motoristas en ese punto de la ruta Interamericana y solicitaron a las autoridades mayor control y medidas de seguridad vial.

Una vecina que presenció el accidente manifestó su rechazo ante la circulación frecuente de motocicletas a alta velocidad en ese tramo. Señaló que no es la primera vez que ocurre un hecho similar y advirtió que la imprudencia representa un riesgo permanente para las familias que transitan o esperan transporte en el sector.

“Ya no los queremos ver aquí. No es la primera vez que pasa algo así; esas motos circulan a gran velocidad y ponen en riesgo a las familias que pasan por este lugar”, expresó.

