Videos: Motociclista atropella a cinco personas en Sumpango y causa la muerte de un menor; conductor se habría fugado

Un accidente de tránsito ocurrido este 8 de febrero en el kilómetro 42.5 de la ruta Interamericana, en la entrada a Sumpango, Sacatepéquez, dejó como saldo cinco personas atropelladas, entre ellas un menor de edad que murió debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con información de los Bomberos Municipales Departamentales, un motorista que se desplazaba a excesiva velocidad perdió el control de la motocicleta en una curva pronunciada, derrapó sobre la cinta asfáltica e impactó directamente contra varias personas que se encontraban en las gradas de acceso a una pasarela peatonal.

Exceso de velocidad provocó el atropello múltiple

Cecilio Chacaj, vocero de los Bomberos Municipales, explicó que a través de la línea de emergencia 1554 se recibieron múltiples llamadas alertando sobre personas gravemente heridas tras ser embestidas por una motocicleta. Al lugar acudieron unidades de El Tejar, Chimaltenango, Sumpango, Sacatepéquez y Santo Domingo Xenacoj, quienes trasladaron a cinco pacientes en estado delicado al Hospital Nacional de Chimaltenango.

“Recibimos varias llamadas a la línea de emergencia alertando sobre personas atropelladas. El motorista se conducía a excesiva velocidad, perdió el control en la curva y derrapó contra las personas que se encontraban en la pasarela”, explicó Cecilio Chacaj, vocero de los Bomberos Municipales Departamentales.

Las víctimas fueron identificadas como Natalia Itzep Cuyuch, de 40 años; Armando Ajtún, de 43; Santos Itzep Tayún, de 53; además de otra persona cuya identidad no pudo ser confirmada debido a la gravedad de sus lesiones. El menor fue identificado como Randy Zabdiel Cuyuch, de 8 años, quien falleció al momento de ingresar al centro asistencial.

Familia se dirigía a Momostenango

Según indicaron familiares, las personas atropelladas habían llegado a Sumpango para visitar a parientes y se disponían a abordar un autobús con destino a Momostenango, su lugar de origen, cuando ocurrió el accidente.

Un video grabado por un testigo muestra el momento en que el motorista pierde el control de la motocicleta y se estrella contra las víctimas, lo que confirma que circulaba a alta velocidad en ese tramo de la carretera.

Motorista huyó del lugar

Testigos relataron que el conductor de la motocicleta resultó ileso y se dio a la fuga, siendo auxiliado por otra motocicleta que pasaba por el lugar. Vecinos del sector expresaron su preocupación por la reiterada imprudencia de motoristas en ese punto de la ruta Interamericana y pidieron a las autoridades mayor control y medidas de seguridad vial.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para ubicar al responsable, mientras el hecho vuelve a encender las alertas sobre los riesgos del exceso de velocidad en una de las carreteras más transitadas de Guatemala.

"Ya no los queremos aquí"

Una vecina que presenció el accidente manifestó su preocupación y rechazo ante la constante circulación de motocicletas a alta velocidad en ese tramo de la ruta Interamericana. Señaló que no es la primera vez que ocurre un hecho similar y advirtió que la imprudencia de algunos motoristas representa un riesgo permanente para las familias que transitan y esperan transporte en el sector.

“Ya no los queremos ver aquí. No es la primera vez que pasa algo así; esas motos circulan a gran velocidad y ponen en riesgo a las familias que pasan por este lugar”, expresó una vecina del sector.