Video capta el momento en que comando armado ataca una vivienda en Los Amates y se enfrenta con guardaespaldas

Un comando armado atacó a balazos este jueves 5 de febrero una vivienda en el barrio La Casona, Los Amates, Izabal. En el inmueble se encontraban guardaespaldas de la familia propietaria, quienes repelieron la agresión. El enfrentamiento quedó registrado en cámaras de videovigilancia.

Fuentes del Ministerio de Gobernación confirmaron el hecho y señalaron que tres personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de edad. Una de ellas, habitante de una vivienda cercana, fue alcanzada por balas perdidas.

De acuerdo con información oficial, varios individuos fuertemente armados, con uniformes tácticos negros y gorros pasamontañas, llegaron a bordo de cinco vehículos todoterreno y abrieron fuego contra la residencia. No obstante, en el lugar se encontraban varios guardaespaldas que repelieron el ataque.

Se informó que en el área se localizaron múltiples casquillos de proyectil de arma de fuego, posiblemente de fusil, y varios vehículos con impactos de bala dentro de la propiedad atacada.

Los videos publicados en redes sociales muestran el momento en que el comando armado llega, se posiciona y abre fuego contra la residencia, para luego huir del lugar. En otras tomas se observa cómo el personal de seguridad reacciona y responde al ataque. Hasta el momento, las autoridades no han establecido una hipótesis sobre el móvil del ataque.

