Juez rechaza cambiar delito a Carlos Ovidio Acevedo por atropello de motorista grabado en video

Carlos Ovidio Acevedo este jueves 12 de febrero asistió a audiencia de etapa intermedia en el Juzgado Segundo Penal, donde su abogado buscaba que se le modificara el delito de homicidio en grado de tentativa por uno menos grave.

Sin embargo, el juez Maximino Morales resolvió sin lugar la solicitud planteada por el abogado de Acevedo, quien continuará enfrentando el proceso por el delito ya mencionado.

Para el juzgador, sí existió intención de hacerle daño a Larkin Morales, cuando este se desplazaba en motocicleta en septiembre de 2025 en la zona 9 de la capital.

Cámaras de seguridad documentaron el momento en que el sindicado arrolló en repetidas ocasiones a Morales, quien a causa de las lesiones sufrió la amputación de una de sus piernas.

En su argumentación este jueves, el juzgador indicó que al señalado se le ligó a proceso penal porque el 25 de septiembre 2025 alrededor de las 16 horas el semáforo estaba en rojo donde fue grabado y frente a su vehículo estaba el motocicleta, conducida por Larkin Morales.

Añadió que posteriormente el sindicado aceleró su vehículo y dejó atrapada la víctima contra otro automotor, luego retrocedió en más ocasiones y la acción se repitió.

Afirmó que estas acciones revelan la intención del sindicado, no solo de causar lesiones, sino posiblemente cegarle la vida, ya que el haber utilizado el vehículo en repetidas ocasiones contra la víctima pasa a ser un delito doloso.

El juez recordó que el dictamen pericial no cumplió con el objetivo, por lo cual se declaró sin lugar el cambio de delito.

Mientras que la defensa de Carlos Ovidio Acevedo argumentó que su patrocinado al principio estaba ligado a proceso por lesiones graves, pero luego la Sala Tercera ordenó que se modificara y el señalado fuera investigado por homicidio en grado de tentativa.

