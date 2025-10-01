Motorista pierde la pierna tras ser embestido varias veces en la zona 9; su familia exige justicia

Larkin Daniel Morales Cuque, de 22 años, perdió la pierna derecha luego de haber sido arrollado varias veces en la zona 9. Médicos del Hospital General San Juan de Dios confirmaron a la familia que fue necesario amputarla debido a la gravedad de las lesiones.

El padre del joven, Édgar Antonio Morales Granados, expresó su frustración: “Lo que pido es justicia, para que mañana no suceda con otras personas. Yo también manejo y no entiendo por qué él -piloto responsable- dice que se le atoró el pie. Sé que hay gente buena que puede ayudar, porque todos los procesos que pasa mi hijo son bastante duros, ya que nosotros no tenemos dinero”.

Añadió que su hijo trabajaba como ayudante de albañilería y era una persona productiva que “no molestaba a nadie”.

Recuerda que su hijo se mostró frustrado con la noticia de que perdería su pierna y que recordó que no podría usar un par de zapatos nuevos que tiene en su casa.

Reacciones de la familia

El padre también señaló que la amputación tendrá un fuerte impacto emocional:

“Me duele porque a mi hijo le van a quitar su pierna y eso le va a afectar psicológicamente”.

Jimena Cuque Yumán, tía del joven, relató que su sobrino le pidió a su madre que recordara sus primeros pasos, consciente de que perdería la pierna.

“Mi sobrino estudia Enfermería y aprobó el examen en la universidad porque quiere ser médico, pero en esta situación le será muy difícil”, dijo.

Aseguró que Morales no conocía al responsable del hecho.

Proceso judicial

El conductor señalado, Carlos Ovidio Acevedo Navas, de 70 años, fue capturado poco después del hecho por la Policía Nacional Civil. El Juzgado de Turno lo ligó a proceso por lesiones graves y le otorgó arresto domiciliario, arraigo y una caución económica de Q35 mil.

Videos de cámaras de vigilancia muestran cómo el acusado embistió en más de una ocasión a Morales, lo que ha generado cuestionamientos sobre la tipificación legal.

La Fiscalía de Distrito Metropolitano solicitó que se calificara como homicidio en grado de tentativa; sin embargo, el juez resolvió procesarlo por lesiones graves.

Según el abogado penalista Denis Cuesy, con base en la evidencia audiovisual el Ministerio Público podría solicitar una reforma del auto de procesamiento para cambiar la figura penal.

