Defensa de Carlos Acevedo solicita junta conciliatoria tras atropello que dejó a motorista sin una pierna

El abogado José Moya, defensor de Carlos Ovidio Acevedo Vásquez, de 74 años, solicitó al Ministerio Público (MP) la convocatoria de una junta conciliatoria con los familiares del joven Larkin Daniel Morales Cuque, quien resultó gravemente herido tras ser arrollado en repetidas ocasiones el pasado 26 de septiembre en la zona 9 de la capital.

El incidente de tránsito provocó la amputación de la pierna derecha del joven, quien continúa internado en el Hospital General San Juan de Dios.

La petición fue presentada ante la Fiscalía de Delitos contra la Vida y se basa en una propuesta del juez de turno, Sergio René Mena Samayoa, quien, según se indica en el memorial, sugirió la posibilidad de iniciar un proceso de conciliación. En atención a esa sugerencia, la defensa de Acevedo pidió al fiscal a cargo que se dé trámite a la solicitud y que se notifique a todas las partes involucradas.

Como parte de esta petición, el abogado Moya solicitó que se oficie al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para que realice una evaluación médica completa al joven Morales Cuque, con el objetivo de establecer con claridad su estado actual de salud.

Se pidió que el informe incluya si ya se le practicó alguna intervención quirúrgica, el resultado de la misma y la evolución posterior, así como un estimado del tiempo promedio de recuperación normal para un caso con características similares.

En el memorial también se indicó que se ha tenido conocimiento de que la víctima permanece hospitalizada, por lo que se solicitó que el Inacif pueda verificar de manera oficial si se encuentra internado y en qué condiciones. Asimismo, el abogado planteó que se cite a la parte agraviada, a fin de que pueda presentar —si lo considera oportuno— documentación relacionada con gastos médicos, en especial facturas por medicamentos y tratamientos, con el propósito de que puedan ser consideradas como parte del proceso de conciliación.

El documento, con fecha 2 de octubre del 2025, fue acompañado de copias y presentado formalmente para su incorporación al expediente. La defensa de Acevedo manifestó que su intención es avanzar en un mecanismo alternativo de resolución que permita esclarecer el estado de salud del joven afectado y buscar posibles acuerdos entre las partes, sin perjuicio del proceso penal en curso.

Carlos Ovidio Acevedo Vásquez, de 74 años, fue identificado como el conductor del vehículo involucrado en el hecho, y enfrenta investigación por su presunta responsabilidad en el atropello. El Ministerio Público aún no se ha pronunciado sobre la solicitud planteada por la defensa.

