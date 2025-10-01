Padre de motorista arrollado en la zona 9 exige justicia por su hijo, quien perdió una pierna

El caso de Morales ha causado conmoción por la gravedad de las lesiones y la situación judicial del señalado, quien, pese a las evidencias, permanece en su residencia mientras avanzan las investigaciones.

Morales fue atropellado en tres ocasiones el pasado 25 de septiembre por un vehículo conducido por un hombre de la tercera edad. Imágenes captadas por testigos muestran cómo el automovilista arrolla al joven en distintas oportunidades.

En conferencia de prensa, la familia confirmó que los médicos decidieron amputarle una pierna para preservar su vida, un desenlace que marca un giro definitivo en el futuro del estudiante de 22 años.

“Solo esperar, porque lo único que sé es que mi hijo está siendo intervenido. Es un golpe muy duro para él y para nosotros como familia”, expresó Edgar Antonio Morales Granados, padre del afectado.

Morales cursaba cuarto año de Enfermería y había aprobado exámenes para estudiar Medicina. Su familia destacó que trabajaba como ayudante de albañil junto a su padre para costear sus estudios.

La familia pidió a las autoridades garantizar que el caso avance con transparencia. “Necesitamos justicia para mi hijo y para todos los motociclistas que diariamente arriesgan su vida en las calles”, añadió el padre durante la conferencia.

El proceso penal contra el conductor se encuentra en etapa de investigación, luego de que un juzgado le otorgó medidas sustitutivas mientras el Ministerio Público realiza las diligencias correspondientes.

La decisión judicial ha generado críticas, pues se buscaba imputar el delito de homicidio en grado de tentativa, pero la defensa planteó otras tipificaciones, lo que permitió que el señalado permaneciera en arresto domiciliario.

Colectivos de motoristas y ciudadanos han expresado su apoyo a la familia mediante el hashtag #PudeSerYo, con el que resaltan la vulnerabilidad de quienes se movilizan en motocicleta y exigen que el caso no quede en la impunidad.

En redes sociales, usuarios han cuestionado que una persona captada en video arrollando en varias ocasiones a un joven permanezca en libertad, mientras la víctima enfrenta la pérdida de una de sus extremidades.

Morales continúa bajo atención médica en el Hospital General San Juan de Dios, donde recibe tratamiento especializado tras la amputación. Sus familiares señalaron que requerirá apoyo psicológico y rehabilitación prolongada.

El proceso judicial sigue su curso. El Ministerio Público cuenta con un plazo de seis meses para concluir las investigaciones, en un caso que mantiene la atención ciudadana y que será clave para determinar si habrá justicia para el motociclista.