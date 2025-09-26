Juez dicta arresto domiciliario y liga a proceso a señalado de agresión a motorista que quedó grabada en zona 9

Carlos Ovidio Acevedo, de 70 años, fue ligado a proceso penal por el delito de lesiones graves, durante una audiencia celebrada este viernes 26 de septiembre, tras haber sido capturado como supuesto responsable de embestir a un motorista en la zona 9 de la capital.

El Juzgado de Turno le dictó arresto domiciliario, arraigo y una caución económica. Además, otorgó un plazo de seis meses para la investigación, y el caso continuará en el Juzgado Segundo en el 2026.

El Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía de Distrito Metropolitano presentó indicios racionales suficientes para que Acevedo fuera procesado. Añadió que el juez fijó una caución económica de Q35 mil y le concedió medida sustitutiva.

Inicialmente, el MP solicitó que se le procesara por homicidio en grado de tentativa; sin embargo, el juez modificó la tipificación del delito a lesiones graves.

El hecho fue captado por una cámara en la zona 9, donde se observa cómo el sindicado acelera en repetidas ocasiones su vehículo y embiste al motorista.

Según los videos, la víctima sufrió lesiones en las piernas. Médicos han informado sobre su estado de salud.

Para leer más: Atropellado en zona 9: ¿cuál es el estado de salud del motorista y qué lesiones tiene?

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.