Atropellado en zona 9: ¿cuál es el estado de salud del motorista y qué lesiones tiene?

Guatemala

Atropellado en zona 9: ¿cuál es el estado de salud del motorista y qué lesiones tiene?

Un joven de 22 años se recupera en un centro hospitalario, luego de haber sido embestido varias veces por el piloto de una camioneta agrícola, en la capital de Guatemala.

y

|

Incidente ocurrido en la zona 8 de Guatemala, en donde el conductor de una camioneta agrícola embistió varias veces a un motorista. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla de cámara de vigilancia)

Incidente ocurrido en la zona 8 de Guatemala, en donde el conductor de una camioneta agrícola embistió varias veces a un motorista. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla de cámara de vigilancia)

Larkin Daniel Morales Cuque, estudiante de la licenciatura en Enfermería, fue atropellado en repetidas ocasiones mientras conducía una motocicleta. El hecho ocurrió el 25 de septiembre, en la 1a calle y 6a avenida de la zona 9, y le provocó severas lesiones.

Morales fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios, donde ingresó directamente a la sala de operaciones, debido a una fractura expuesta en la pierna derecha, específicamente en tibia y peroné.

En los videos que circulan en redes sociales se observa que, tras ser atropellado tres veces, el motorista es atendido por socorristas. Las imágenes muestran claramente el daño en una de sus piernas.

Médicos del San Juan de Dios confirmaron que no fue necesaria la amputación y que el paciente permanece en la sala de recuperación. Indicaron que las siguientes 48 horas serán determinantes para conocer el proceso de recuperación y su duración estimada.

LECTURAS RELACIONADAS

Momento en que el conductor embiste al motorista, según muestra una cámara de vigilancia. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)

Conductor arremete contra motorista, lo embiste varias veces y lo deja gravemente herido en zona 9

ARROLLAN A MOTORISTA EN ZONA 9

Capturan a piloto que con camioneta modelo 2026 embistió en varias ocasiones a motorista en la zona 9

El incidente

El 25 de septiembre, un conductor embistió en repetidas ocasiones a un motorista en la 1a calle y 6a avenida de la zona 9. El ataque fue captado por una cámara de vigilancia y generó indignación debido a la violencia ejercida, incluso frente a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

En las imágenes se observa cómo el piloto de una camioneta agrícola acelera directamente contra el motorista, lo impacta por detrás y lo prensa contra otro vehículo. Por la fuerza del impacto, este segundo vehículo colisiona con un tercero. Lejos de detenerse, el conductor toma distancia para repetir el ataque, mientras agentes de la PNC intentan sin éxito detenerlo.

El detenido

La PNC informó que el responsable fue detenido en la 1a calle, entre 6a y 7a avenidas, zona 9. Se trata de Carlos “N.”, de 70 años, quien conducía una camioneta Mazda, placas P-039LKB, modelo 2026. El vehículo arrolló al motorista, quien viajaba en una motocicleta Haojue negra, modelo 2024, con placas M-683LGX.

Carlos “N.” fue remitido a un juzgado para que solvente su situación legal. Las investigaciones continúan para determinar las causas del ataque.

LECTURAS RELACIONADAS

riñas peleas de tránsito en ciudad de Guatemala y Mixco

Disparos en el tránsito: cómo la ira al volante afecta la salud mental de los guatemaltecos

ESCRITO POR:

Julio Román

Periodista de Prensa Libre especializado en política, seguridad y justicia con más de 20 años de experiencia.

Lee más artículos de Julio Román

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Accidentes de tránsito Tránsito en Guatemala Zona 9 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS