Atropellado en zona 9: ¿cuál es el estado de salud del motorista y qué lesiones tiene?

Larkin Daniel Morales Cuque, estudiante de la licenciatura en Enfermería, fue atropellado en repetidas ocasiones mientras conducía una motocicleta. El hecho ocurrió el 25 de septiembre, en la 1a calle y 6a avenida de la zona 9, y le provocó severas lesiones.

Morales fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios, donde ingresó directamente a la sala de operaciones, debido a una fractura expuesta en la pierna derecha, específicamente en tibia y peroné.

En los videos que circulan en redes sociales se observa que, tras ser atropellado tres veces, el motorista es atendido por socorristas. Las imágenes muestran claramente el daño en una de sus piernas.

Médicos del San Juan de Dios confirmaron que no fue necesaria la amputación y que el paciente permanece en la sala de recuperación. Indicaron que las siguientes 48 horas serán determinantes para conocer el proceso de recuperación y su duración estimada.

El incidente

El 25 de septiembre, un conductor embistió en repetidas ocasiones a un motorista en la 1a calle y 6a avenida de la zona 9. El ataque fue captado por una cámara de vigilancia y generó indignación debido a la violencia ejercida, incluso frente a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

En las imágenes se observa cómo el piloto de una camioneta agrícola acelera directamente contra el motorista, lo impacta por detrás y lo prensa contra otro vehículo. Por la fuerza del impacto, este segundo vehículo colisiona con un tercero. Lejos de detenerse, el conductor toma distancia para repetir el ataque, mientras agentes de la PNC intentan sin éxito detenerlo.

El detenido

La PNC informó que el responsable fue detenido en la 1a calle, entre 6a y 7a avenidas, zona 9. Se trata de Carlos “N.”, de 70 años, quien conducía una camioneta Mazda, placas P-039LKB, modelo 2026. El vehículo arrolló al motorista, quien viajaba en una motocicleta Haojue negra, modelo 2024, con placas M-683LGX.

Carlos “N.” fue remitido a un juzgado para que solvente su situación legal. Las investigaciones continúan para determinar las causas del ataque.

LECTURAS RELACIONADAS Disparos en el tránsito: cómo la ira al volante afecta la salud mental de los guatemaltecos