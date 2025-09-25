Conductor arremete con furia contra un motorista, lo embiste varias veces y lo deja gravemente herido en zona 9

Un conductor protagonizó una violenta escena de tránsito al embestir en repetidas ocasiones a un motorista en la zona 9 capitalina. El hecho, que quedó registrado en un video de vigilancia, ocurrió en la 1ª calle y 6ª avenida, y generó indignación por la agresividad con la que el automovilista actuó, incluso frente a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

En las imágenes se observa cómo el piloto de un vehículo tipo agrícola acelera directamente contra el motorista, lo impacta por detrás y lo prensa contra la parte trasera de otro vehículo. Por la fuerza del golpe, este último también colisiona con un tercer automóvil que circulaba adelante. El conductor, lejos de detenerse, toma distancia para repetir el ataque, mientras agentes intentan sin éxito detener la agresión.

Según testigos, el hecho ocurrió en plena hora pico y generó alarma entre los transeúntes. Algunas personas se acercaron a auxiliar al motorista herido, mientras los agentes de la PNC redujeron al conductor agresor, identificado como una persona de la tercera edad. Su identidad no ha sido revelada oficialmente.

Sin versión oficial de las autoridades

Aunque en los videos se observa la intervención de elementos de la PNC y de los Bomberos Municipales, ninguna institución ha emitido una postura sobre lo ocurrido. Tampoco se ha confirmado si el piloto fue consignado o dejado en libertad.

Hasta ahora se desconoce el motivo que originó el ataque. Testigos señalaron que pudo tratarse de una discusión previa entre los conductores, aunque esa versión no ha sido verificada por fuentes oficiales.

Tampoco se ha informado sobre el estado de salud del motorista, quien fue trasladado por socorristas en condición grave a un centro asistencial.

Este tipo de hechos evidencia los riesgos de violencia vial en la ciudad y la urgencia de reforzar la prevención y el control en el tránsito, especialmente en áreas de alta circulación.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

