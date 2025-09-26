Capturan a piloto que con camioneta modelo 2026 embistió en varias ocasiones a motorista en la zona 9

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este viernes 26 de septiembre que, en seguimiento a un video que circula en redes sociales —en el cual se observa al conductor de un vehículo embestir en varias ocasiones al piloto de una motocicleta—, agentes de la Comisaría 11 capturaron a Carlos “N”, de 70 años, en la 1a calle, entre 6a y 7a avenidas, zona 9.

Según la PNC, el detenido conducía la camioneta P-039LKB, modelo 2026, con la cual impactó al conductor de la motocicleta negra M-683LGX, modelo 2024.

“El motorista resultó lesionado, fue trasladado a un centro asistencial, y el sindicado, a un juzgado, donde tendrá que solventar su situación legal”, detalló la PNC.

Agregó que “la investigación sigue para determinar las causas de este incidente”.

La grabación muestra cómo, en medio del tránsito, el conductor embistió repetidamente al motorista, quien fue auxiliado por transeúntes y automovilistas.

El vehículo fue acelerado varias veces y prensó al motorista contra la parte trasera de un automóvil, el cual resultó dañado.

El motorista sufrió lesiones en las piernas, según los videos compartidos.

