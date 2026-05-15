Secretario del MP califica de narrativas las dudas sobre la transición entre Porras Argueta y García Luna

El secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, aseguró este viernes 15 de mayo que la transición entre la fiscal general saliente, Consuelo Porras Argueta, y el nuevo jefe del ente investigador, Gabriel Estuardo García Luna, se desarrolla “con normalidad” y conforme a los procedimientos establecidos por la Contraloría General de Cuentas, mientras calificó de “narrativas” las dudas y señalamientos surgidos en redes sociales sobre el proceso de relevo institucional.

Pineda explicó que desde inicios de la semana se mantuvo comunicación con delegados del fiscal general elegido para coordinar el proceso de entrega de mando, previo a la toma de posesión programada para el 17 de mayo.

Respecto a la discusión generada en redes sociales sobre la toma de posesión de Gabriel García Luna, Pineda restó importancia a los señalamientos y aseguró que se trató únicamente de debates derivados de interpretaciones administrativas.

Explicó que el MP respondió consultas planteadas por un diputado sobre el procedimiento legal para el relevo de autoridades, pero aclaró que la institución no actúa como ente asesor del Congreso.

“La discusión en redes sociales respecto a un acto administrativo es eso únicamente”, afirmó el funcionario.

Según detalló, el MP preparó documentación ejecutiva y técnica relacionada con el funcionamiento institucional en las áreas fiscal, administrativa y técnica.

“Ayer se hizo entrega oficial de esa síntesis en torno a lo que implica la función del Ministerio Público en el área fiscal, en el área técnica y en el área administrativa”, afirmó Pineda durante una entrevista con Prensa Libre Radio.

El funcionario indicó que en la reunión pública celebrada el jueves pasado participaron las autoridades salientes, el fiscal general entrante y los jefes de las principales áreas de trabajo del MP, quienes quedaron a disposición para resolver dudas sobre el funcionamiento interno de la institución.

Pineda añadió que García Luna acudió acompañado de tres personas que formarían parte de su equipo de trabajo, aunque evitó identificarlas.

“Deberá ser el licenciado Luna el que determine cuándo hace público ese aspecto”, expresó.

Informe institucional

De acuerdo con Pineda, la exposición principal estuvo a cargo de Consuelo Porras, quien presentó un balance comparativo de las condiciones en que recibió el MP en el 2018 y la situación actual de la institución.

También indicó que se entregó al nuevo fiscal general el plan estratégico institucional para facilitar el diagnóstico y la planificación de la próxima administración.

“El plan estratégico institucional le sirve de norte inicial al fiscal general entrante para que haga su diagnóstico correspondiente y pueda actualizarlo también”, señaló.

Cambio de mando

Sobre el procedimiento administrativo de entrega del cargo, Pineda explicó que se efectuarán actas relacionadas con temas de control y rendición de cuentas, conforme a normativa reciente de la Contraloría General de Cuentas.

Indicó que el proceso será similar al realizado en anteriores cambios de administración dentro del MP.

“La transición se generará igual que cada cuatro años en el Ministerio Público”, afirmó.

Añadió que la nueva autoridad asumirá funciones oficialmente el 17 de mayo y posteriormente decidirá qué funcionarios lo acompañarán en la administración.

Fortalecimiento institucional

Consultado sobre los retos operativos del MP, Pineda aseguró que la institución fortaleció sus capacidades de investigación durante los últimos años, aunque señaló limitaciones relacionadas con otras entidades del sistema de justicia.

Indicó que uno de los principales obstáculos se encuentra en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), debido a limitaciones presupuestarias.

“El Ministerio Público se ha fortalecido debidamente en términos de investigación”, afirmó.

También señaló que el MP mantiene procesos constantes de evaluación y reorganización interna para mejorar la eficiencia institucional.

Explicó que actualmente el sistema informático permite medir el desempeño de fiscales y personal de manera automatizada.

“Hoy gracias a que el Ministerio Público está debidamente informatizado, es el propio sistema el que determina si el trabajo se va generando de manera adecuada o no”, indicó.

Pineda también defendió la gestión de Porras frente a los cuestionamientos nacionales e internacionales contra el MP.

El secretario general aseguró que durante los últimos años existieron “narrativas desinformadoras” y presiones externas relacionadas con decisiones administrativas e investigaciones impulsadas por la Fiscalía.

Según afirmó, funcionarios y actores internacionales manifestaron inconformidad por algunos casos desarrollados por el ente investigador, aunque sostuvo que el equipo dirigido por Porras mantuvo las investigaciones y actuaciones institucionales “sin ceder ante esas presiones”.

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