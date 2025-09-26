“Gracias a Dios está respirando, es un milagro”: madre de motorista arrollado en zona 9 relata el drama vivido

La llamada la desconcertó. Era tarde del jueves 25 de septiembre cuando el teléfono sonó y del otro lado alguien le dijo, con voz entrecortada: “Su hijo sufrió un accidente en la zona 9”. El hecho fue captado por una cámara, donde se observa cómo el piloto de una camioneta de último modelo acelera en repetidas ocasiones su vehículo y embiste al motorista.

No le explicaron mucho más. Salió corriendo sin pensar en nada, sin saber con exactitud dónde estaba, solo con la certeza de que algo grave había pasado. Y lo fue. Al llegar al lugar, encontró el caos: luces rojas, sirenas, gente amontonada. Y, en medio de todo, la moto de su hijo, Daniel Morales, tirada sobre el asfalto, pues él ya había sido llevado a un hospital.

Daniel, de 22 años, estudiante de Enfermería, acababa de salir de un centro comercial cercano, donde había comprado unos repuestos. Circulaba en su motocicleta cuando un vehículo lo embistió sin frenar. No una vez, sino varias. Lo prensó contra otro automóvil.

“Gracias a Dios está respirando. Es un milagro que no le hayan arrebatado la vida en esas condiciones”, dice su madre, con voz serena pero mirada agotada.

Los recuerdos del momento le regresan sin orden. “No puedo describir cómo estuvo a punto de morir de un paro al corazón por el exceso de dolor. Él ayuda a otros en sus prácticas. Ahora le tocó a él ser ayudado”, dijo la mujer.

En el hospital, solo les permitieron verlo unos minutos. Los suficientes para saber que su estado era crítico, pero también para aferrarse a la esperanza. “No sabemos cuál es su estado exacto. Solo sé que ya lo operaron y que sigue respirando. Eso es suficiente por ahora”, agregó.

Ahora, la madre de Daniel se aferra a la fe. No tiene respuestas ni explicaciones, solo preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo alguien puede atropellar a otro ser humano y repetir la agresión?

El conductor, Carlos Ovidio Acevedo, fue procesado por el delito de lesiones graves. Un juez le otorgó arresto domiciliario y fijó una caución económica de Q35 mil. La madre lo sabe, lo repite en voz baja, pero evita hablar de él. Su atención está puesta en la recuperación de Daniel.

“Mi hijo no se metía con nadie. Solo regresaba a casa”, dijo.

La mujer asegura que no quiere justicia mediática ni venganza. Solo quiere a su hijo de vuelta.