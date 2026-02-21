Vehículo se incendia en playa de Chiquimulilla; video capta el momento del incidente en el que una mujer murió

Un accidente se registró la tarde del viernes 20 de febrero en la playa de la Aldea Las Mañanitas, Chiquimulilla, Santa Rosa.

En las imágenes difundidas por usuarios se observa cómo un vehículo de playa todo terreno comienza a incendiarse tras volcar por causas que aún se encuentran bajo investigación.

De acuerdo con información preliminar, dos personas se transportaban en el vehículo cuando ocurrió el incidente.

Tras el vuelco, el automotor se prendió en llamas en cuestión de segundos, lo que generó alarma entre visitantes y residentes del área, quienes intentaron auxiliar y alertaron a las autoridades.

Una mujer fallecida

Las autoridades locales confirmaron que una mujer, quien viajaba como tripulante, quedó atrapada y falleció en el lugar. Mientras que, la otra persona logró salir del vehículo y sobrevivió al accidente.

El hecho ocurrió en un sector cercano a la orilla de la playa, según se observa en los videos registrados por visitantes que presenciaron los hechos.

En redes sociales comenzaron a circular otros clips grabados por testigos, los cuales muestran la magnitud del incendio y las consecuencias del siniestro.

Hasta el momento no se han establecido las causas exactas del incendio. Las investigaciones continúan para determinar si el siniestro se originó por una falla mecánica, un derrame de combustible u otro factor.

Las autoridades locales reiteraron la importancia de extremar medidas de seguridad al utilizar vehículos en zonas turísticas y playas.

Lea también: Decomisan más de 3,400 pares de zapatos por posible violación a derechos de propiedad